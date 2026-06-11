Este jueves 11 de junio no sólo arranca el Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026, sino que también se lanza de forma completa el juego “Copa Mundial de la FIFA: Edición Lanzamiento”.
Arranca el Mundial y arranca el juego oficial de la FIFA: cómo jugarlo
En colaboración con Netflix, ya está disponible la nueva versión de un clásico mundialista. En qué cambió y qué pasó con las licencias tradicionales.
Se trata de una asociación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación con Netflix Games, el apartado de videojuegos de la plataforma de streaming al cual pueden acceder aquellos usuarios suscritos al servicio de base.
Se podrá jugar desde la televisión o computadora utilizando un smartphone como control remoto al conectarlo con el dispositivo en cuestión mediante un QR. Se permiten hasta cuatro teléfonos en simultáneo.
Un aspecto importante es que los juegos de Netflix, al igual que sus contenidos audiovisuales, se encuentran alojados en la nube, por lo que no es necesario descargarlos de la plataforma.
El juego fue desarrollado en colaboración con el estudio Delphi Interactive, liderado por el productor argentino Andy Kleinman, luego de tres años de trabajo.
Qué opciones de juego trae
Se podrá elegir a la Selección Argentina de fútbol de Lionel Messi y Lionel Scaloni o a cualquiera de las 48 selecciones nacionales clasificadas al Mundial, todas con las licencias completas con los más de 1.200 jugadores.
A su vez, están recreados los 16 estadios oficiales de la competición repartidos entre los tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
Dentro de las opciones se encuentran los partidos amistosos y el calendario oficial del Mundial que inicia este mismo jueves con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. También se podrán disputar tandas de penales de forma directa y unos desafíos especiales.
Cómo jugar
- 1.Abrir Netflix en la TV: Prender el dispositivo, entrar a la aplicación de Netflix e ingresar a la pestaña dedicada a Netflix Games.
- 2.Seleccionar el juego: Buscar e iniciar “FIFA World Cup: Launch Edition” directamente en la pantalla de tu TV.
- 3.Escanear el código QR: En la pantalla del televisor aparecerá un código QR. Se debe escanearlo con la cámara del smartphone para transformar el smartphone en el mando de juego.
Una mutación en la licencia
Este título es la pieza central de la nueva estrategia de "Fútbol Digital" de la FIFA. Ya no buscan depender de un solo socio exclusivo, sino crear un ecosistema multiplataforma. Este lanzamiento en Netflix sirve como la base técnica y de marca, y el plan a futuro contempla expandir este nuevo simulador oficial hacia consolas de videojuegos tradicionales y PC más adelante.
En medio de la nueva metodología, también han recibido críticas por lo que aparenta ser un marcado retroceso en la calidad del producto. Es lógico que se encuentre lejos de las versiones anteriores de los juegos oficiales del Mundial que tomaban de base los respectivos FIFAs de EA Sports como base, pero el impacto ha sido notable.
Tanto la jugabilidad, los gráficos y la animación de los elementos involucrados en pantalla se asemejan más al de competidores de smartphone como el Dream League Soccer, lejos incluso del EA Sports FC Mobile.
Durante casi 30 años, desde 1993, el nombre "FIFA" y el estudio Electronic Arts (EA) fueron sinónimos de fútbol virtual. Sin embargo, la alianza colapsó definitivamente tras el lanzamiento de FIFA 23.
FIFA exigió duplicar el costo de la licencia, pidiendo cerca de $1.000 millones de dólares por cada ciclo mundialista de 4 años, algo rechazado por EA, consideraron que pagar esa cifra solo por usar cuatro letras ("FIFA") afectaba gravemente sus márgenes de ganancia.
Al final, EA Sports perdió el nombre "FIFA", pero mantuvo las licencias individuales de las ligas más importantes (Champions League, Premier League, LaLiga), de los clubes y de los contratos de imagen con los futbolistas a través del sindicato FIFPRO. Con esto en la bolsa, EA simplemente cambió el nombre de su franquicia a EA Sports FC, manteniendo intacta su base de millones de jugadores.
La FIFA, por su parte, se quedó con un nombre muy valioso, pero sin un estudio de desarrollo que supiera hacer juegos de fútbol desde cero.