A horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio por iniciado formalmente el Mundial 2026 con una multitudinaria conferencia de prensa en el estadio Azteca de Ciudad de México.
Infantino inauguró el Mundial, elogió a Macaya Márquez y destacó la presencia de Irán
El presidente de la FIFA encabezó una conferencia en el estadio Azteca, habló sobre la organización del torneo, mencionó a los candidatos al título y sorprendió con un reconocimiento al periodista argentino.
Durante su exposición abordó temas vinculados a la organización del certamen, la participación de Irán, la relación con los gobiernos anfitriones y las expectativas deportivas para la Copa del Mundo.
Irán, entre los temas centrales
Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue la referencia a la presencia de Irán en el torneo, en medio de las discusiones sobre visados y restricciones migratorias para ingresar a Estados Unidos.
"La FIFA está muy orgullosa de haber logrado que Irán juegue el Mundial y lo haga en un ambiente positivo", afirmó Infantino. También agradeció la colaboración de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para facilitar la participación del seleccionado asiático.
El dirigente sostuvo además que el organismo continuará trabajando para encontrar soluciones que permitan el normal desarrollo de la competencia y la movilidad de todas las delegaciones.
El respaldo a Trump y los desafíos organizativos
Infantino también se refirió al papel de Estados Unidos en la organización del certamen y destacó el compromiso del presidente Donald Trump.
"Tengo una gran relación con el presidente Trump. Sin su compromiso hubiera sido imposible organizar este Mundial", señaló durante la conferencia.
El dirigente recordó que la edición 2026 presenta desafíos inéditos por disputarse en tres países diferentes, con estadios abiertos y cerrados, distintos climas y extensos traslados entre sedes.
Un reconocimiento especial para Macaya Márquez
Uno de los momentos más llamativos de la conferencia se produjo cuando Infantino mencionó al periodista argentino Enrique Macaya Márquez.
"Va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958. Es increíble", expresó el presidente de la FIFA ante los asistentes.
Luego envió un saludo especial al histórico relator y comentarista argentino, quien volverá a estar presente en una Copa del Mundo ampliando un récord que atraviesa varias generaciones de periodismo deportivo.
Los candidatos y el recuerdo de Maradona
Consultado sobre los favoritos para quedarse con el título, Infantino evitó inclinarse por un solo seleccionado y enumeró varios aspirantes.
Entre ellos mencionó a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, Brasil, Marruecos, Senegal, Noruega, Ecuador y Colombia, destacando la paridad que observa en la competencia.
También recordó el Mundial de México 1986 y el legado de Diego Armando Maradona en el estadio Azteca. "El 86, con Diego, fue una emoción única", afirmó al evocar el histórico torneo conquistado por la Selección argentina.