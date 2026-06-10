Marcelo Bielsa volvió a ser noticia por uno de esos episodios que alimentan su leyenda. A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el entrenador de Uruguay ofreció una entrevista tan breve como llamativa que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La insólita entrevista de Bielsa que se volvió viral antes del debut de Uruguay en el Mundial
El entrenador argentino protagonizó un particular intercambio con una periodista al llegar a México. Contestó seis preguntas en menos de un minuto y desató todo tipo de reacciones en redes.
El episodio ocurrió tras la llegada de la delegación uruguaya a México, donde la Celeste estableció su base de operaciones para afrontar la Copa del Mundo.
Un diálogo de apenas 38 segundos
A pocos metros del avión que trasladó al plantel, una periodista logró acercarse al entrenador rosarino para hacerle una serie de consultas sobre el presente del seleccionado.
Bielsa respondió seis preguntas en apenas 38 segundos y utilizó solo unas pocas palabras para abordar cada tema planteado.
Consultado sobre cómo vive la previa de un nuevo Mundial, el DT respondió: "Bueno, mucha ilusión", una de las frases más extensas de toda la charla.
El estado del plantel y el debut
La cronista también le preguntó por la situación física de algunos futbolistas que llegan con molestias o procesos de recuperación.
Ante la consulta sobre posibles inconvenientes en el plantel, Bielsa fue tajante: "No, sin inconvenientes".
También se refirió al caso de Ronald Araujo, quien atravesó un tratamiento médico en los días previos al torneo. "Normal", respondió sobre su evolución. Luego agregó: "Veremos con el tiempo".
Reacciones en redes sociales
El fragmento se difundió rápidamente y acumuló miles de reproducciones en distintas plataformas.
Muchos usuarios tomaron el episodio con humor y destacaron el estilo inconfundible del entrenador argentino, conocido por su perfil reservado y por evitar declaraciones extensas en determinados contextos.
Otros, en cambio, debatieron sobre la relación de Bielsa con la prensa y el tono distante que mantuvo durante el breve intercambio.
Uruguay afrontará su tercer Mundial bajo la conducción del técnico rosarino, que anteriormente dirigió a la Selección argentina en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
El camino de Uruguay en la Copa
La Celeste integrará uno de los grupos más exigentes del torneo y debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita.
Posteriormente enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase inicial contra España, uno de los candidatos al título.
Mientras tanto, el foco mediático volvió a posarse sobre Bielsa, que logró convertirse en tendencia mundial con una entrevista que duró menos de un minuto.