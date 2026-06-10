Antes del debut mundialista

El Papa León XIV se sumó al clima del Mundial y reveló de qué jugaba al fútbol

A horas del puntapié inicial en la Copa del Mundo, el Sumo Pontífice compartió anécdotas de su juventud y dejó una reflexión sobre el trabajo en equipo: "Quien no sabe pasar el balón, todavía no entendió el juego".