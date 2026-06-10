A pocas horas del comienzo del Mundial 2026, el Papa León XIV sorprendió con una serie de reflexiones ligadas al deporte y reveló detalles de su pasado futbolero durante una actividad pública y a través de sus redes sociales.
El Papa León XIV se sumó al clima del Mundial y reveló de qué jugaba al fútbol
A horas del puntapié inicial en la Copa del Mundo, el Sumo Pontífice compartió anécdotas de su juventud y dejó una reflexión sobre el trabajo en equipo: "Quien no sabe pasar el balón, todavía no entendió el juego".
El Sumo Pontífice utilizó la inminente Copa del Mundo como punto de partida para transmitir un mensaje sobre la vida en comunidad, el trabajo colectivo y la importancia de pensar en los demás.
Un mensaje inspirado en el fútbol
Desde su cuenta oficial en la red social X, León XIV relacionó el deporte con los valores de la convivencia y la solidaridad.
"El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", expresó el líder de la Iglesia Católica.
Además, apeló a una metáfora futbolística para profundizar su mensaje: "Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego".
De qué jugaba el Papa
Durante un encuentro reciente, León XIV también mostró una faceta más distendida y recordó su vínculo personal con el deporte durante la juventud.
Entre bromas, contó que actualmente practica tenis, aunque años atrás también jugó al fútbol americano, disciplina que definió como "un poco más violenta".
Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue su experiencia dentro de una cancha de fútbol. El pontífice explicó que solía jugar con seminaristas durante su paso por Trujillo y otras localidades de Perú.
"No era un gran goleador"
Al hablar de su posición en el campo, León XIV despejó cualquier duda con humor.
"Jugaba de defensa, si quieren saber. No era gran goleador", comentó entre risas ante los presentes.
También recordó que una de sus primeras experiencias siguiendo una Copa del Mundo fue durante el Mundial de España 1982, cuando se encontraba viviendo en Roma.
En la misma charla destacó la importancia de la actividad física para el bienestar integral y alentó a las personas a mantener hábitos saludables para cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu.