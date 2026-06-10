El papa León XIV mantuvo un encuentro privado con Bad Bunny y parte de su familia al finalizar el acto realizado el lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La reunión fue confirmada por el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, quien detalló que no trascendieron imágenes ni registros audiovisuales del momento.
El inesperado encuentro entre el León XIV y Bad Bunny en Madrid
El artista puertorriqueño asistió junto a su familia a un acto multitudinario en el Santiago Bernabéu y mantuvo una reunión privada con el Papa al finalizar la jornada.
El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, participó de la actividad junto a familiares y un grupo de personas que asistieron al encuentro religioso.
El encuentro
La reunión se produjo al término del evento que convocó a unas 80.000 personas pertenecientes a la comunidad diocesana de Madrid. El acto se llevó adelante en el emblemático estadio Santiago Bernabéu y contó con la presencia del cantante, quien permaneció allí junto a su entorno cercano.
Según explicó Matteo Bruni, se trató de un encuentro privado entre el pontífice y el músico, aunque por el momento no se difundieron fotografías ni videos del intercambio.
La previa
Durante el vuelo desde Roma hacia Madrid, el papa León XIV había mencionado el sábado la posibilidad de coincidir con Bad Bunny, aunque reconoció que no sabía si lograrían verse.
La dificultad estaba relacionada con la agenda de ambos. Mientras el cantante desarrollaba una serie de presentaciones en la capital española, el pontífice participaba de distintas actividades oficiales, entre ellas una vigilia realizada en la plaza de Lima, que coincidía con uno de los diez recitales del artista en el estadio Metropolitano.
Los jóvenes y Bad Bunny
Durante ese mismo vuelo, un periodista le consultó al papa qué elegirían los jóvenes frente a una hipotética pregunta: asistir a un show de Bad Bunny o ir a verlo a él.
Ante la consulta, León XIV respondió: “Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa. Y eso dice mucho”.
Aunque Bad Bunny no se define como una persona practicante, en distintas entrevistas explicó que proviene de una familia con fuertes raíces católicas.