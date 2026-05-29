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Benito Fernández vs Bad Bunny: la insólita disputa legal por una colección de ropa

El diseñador argentino inició acciones legales contra una firma internacional por el uso del nombre en una cápsula de moda, generando fuerte polémica en el sector.

Polémica en la moda: Fernández demandará por uso del nombre “Benito Antonio”.Polémica en la moda: Fernández demandará por uso del nombre “Benito Antonio”.
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El diseñador Benito Fernández generó sorpresa en redes sociales al confirmar que iniciará acciones legales contra una firma de indumentaria que lanzó una cápsula bajo el nombre “Benito Antonio”, asociada al artista Bad Bunny. Según explicó, considera que el uso de esa denominación afecta su identidad profesional y su marca registrada.

El creador de moda sostuvo que el proyecto genera un riesgo de confusión dentro del mercado y que su nombre artístico y comercial ha sido construido durante décadas en la industria.

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El descargo del diseñador

Fernández expresó su preocupación al tomar conocimiento del lanzamiento de la colección colaborativa vinculada a Zara y Bad Bunny. En su mensaje, remarcó su trayectoria en el rubro y la relevancia de su marca.

“Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión que genera el uso de un nombre que identifica de manera directa mi historia y mi marca BENITO”, señaló.

Benito Fernández atraviesa un difícil momento por las deudas que tiene su empresa.Benito Fernández inició acciones legales por colección vinculada a Bad Bunny.

El diseñador insistió en que la utilización del nombre puede inducir a error dentro del público y del sector.

Acciones legales

Ante esta situación, Benito Fernández afirmó que ya instruyó a su equipo legal para avanzar con las medidas correspondientes. El objetivo es que la marca involucrada reconozca la existencia de su registro comercial y el posible conflicto que genera la denominación utilizada.

En su planteo, también solicitó el cese de la comercialización, promoción y difusión de la colección bajo ese nombre, al considerar que afecta su identidad profesional dentro del mercado de la moda.

Puerto Rican singer Bad Bunny performs at his "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" concert in Buenos Aires, Argentina, February 13, 2026. REUTERS/Tomas CuestaEl diseñador argumenta que la utilización del nombre "Benito Antonio" genera confusión.

Identidad de marca

El diseñador subrayó que la protección de su nombre no solo responde a un interés comercial, sino también a su trayectoria en el rubro.

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“Defender mi marca también es defender una historia, una trayectoria y el enorme esfuerzo que hay detrás de ella”, expresó al cerrar su descargo público.

El caso abrió debate en redes sociales sobre el uso de nombres propios en colaboraciones comerciales y la protección de marcas registradas dentro de la industria de la moda.

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