El papa León XIV inició este sábado su primera visita apostólica a España desde que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025. El sumo pontífice aterrizó poco después de las 10:30 (hora local) en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde fue recibido oficialmente por los reyes Felipe VI y Letizia.
León XIV aterrizó en Madrid para iniciar una histórica gira por España
El sumo pontífice fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia y encabezará una agenda de seis días con actos religiosos, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.
La gira pastoral se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio bajo el lema “Alzad la mirada” e incluirá un recorrido de aproximadamente 2.500 kilómetros por distintas ciudades españolas.
El itinerario
Durante seis días, el papa visitará Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife, en una agenda cargada de actividades religiosas, institucionales y encuentros multitudinarios.
La capital española concentrará gran parte de las actividades del fin de semana. Entre los eventos más convocantes se encuentran la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, donde se prevé la asistencia de hasta 1,5 millones de personas, y una vigilia en Plaza de Lima, que podría reunir a unas 500.000.
Además, el recorrido del papamóvil incluirá puntos emblemáticos de Madrid, como las calles Serrano y Goya, además de la plaza de Colón antes de arribar a Cibeles.
Agenda institucional inédita
El lunes 8, la visita tomará un perfil más político e institucional. León XIV mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30 y, posteriormente, ofrecerá un discurso ante legisladores en el Congreso de los Diputados.
La actividad tendrá un carácter histórico, ya que será la primera vez que un pontífice participe de un acto de estas características dentro del Parlamento español.
Ese mismo día también encabezará una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral de Madrid y participará de un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.
El valor simbólico del viaje
Antes de convertirse en León XIV, el pontífice era conocido como Robert Francis Prevost. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, posee una herencia familiar multicultural: su padre tenía ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre pertenecía a una familia criolla de Luisiana con raíces dominicanas, francesas, africanas y españolas.
Precisamente, el vínculo familiar con España por parte materna aporta un significado especial a esta visita, considerada una de las más importantes de su reciente pontificado.
Además, León XIV ya ocupa un lugar singular en la historia de la Iglesia Católica: es el primer papa estadounidense, el primero con doble nacionalidad —estadounidense y peruana— y también el primer pontífice agustino.
Barcelona y un viaje con peso histórico
El martes 9, el papa dejará Madrid para trasladarse a Barcelona, donde celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, uno de los templos más emblemáticos del país.
La visita adquiere un carácter especialmente relevante para la comunidad católica española. La última vez que un pontífice estuvo en España fue hace 15 años, cuando Benedicto XVI recorrió el país.
Si bien León XIV ya había visitado distintas ciudades españolas antes de asumir como papa, la magnitud de este viaje representa un acontecimiento sin precedentes recientes para millones de fieles.