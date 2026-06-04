Audiencia en el Vaticano

El Papa León XIV recibió a una delegación argentina y bendijo la bandera nacional

El Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con una comitiva del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI), encabezada por el abogado Andrés Prieto Fasano. Durante la audiencia, los representantes le transmitieron el deseo de que visite el país y le obsequiaron elementos tradicionales.