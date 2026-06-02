León XIV designó a la laica mexicana Maria Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. La funcionaria asumirá el cargo el 1 de noviembre, en reemplazo de Paolo Ruffini.
León XIV nombró a una laica mexicana al frente del Dicasterio para la Comunicación
Montse Alvarado fue designada por el Papa para liderar el área de comunicación de la Santa Sede, en un cargo de alta responsabilidad dentro de la Curia Romana.
Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, se convertirá en una de las figuras laicas con mayor responsabilidad dentro de la estructura comunicacional de la Santa Sede.
Nombramiento inédito
El designación de Alvarado marca un hecho destacado dentro de la organización eclesiástica, ya que se trata de la primera mujer no religiosa en ocupar el cargo de prefecta de un dicasterio vaticano.
El nombramiento se inscribe en la línea de reformas impulsadas en los últimos años dentro de la Curia Romana, orientadas a incorporar laicos, hombres y mujeres, en posiciones de liderazgo dentro de la Iglesia.
Según el medio vaticano, esta continuidad forma parte del proceso de renovación iniciado durante el pontificado del Papa Francisco.
Trayectoria profesional
Nacida en Ciudad de México, Alvarado cuenta con formación académica en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington.
Entre 2009 y 2023 ocupó cargos directivos en el Becket Fund for Religious Liberty, donde participó en iniciativas vinculadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.
Desde 2023, lidera EWTN News, la división informativa de la Eternal Word Television Network, con presencia internacional y producción de contenidos en múltiples idiomas a través de televisión, radio, prensa y plataformas digitales.
Transición en el Dicasterio para la Comunicación
El Dicasterio para la Comunicación fue creado en 2015 como parte de la reforma de la Curia impulsada por el papa Francisco. Su función es coordinar los distintos medios oficiales de la Santa Sede, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa del Vaticano, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.
Paolo Ruffini, quien dejará el cargo, destacó la importancia de mantener una comunicación en constante adaptación a los cambios del entorno mediático global.
Declaraciones tras el anuncio
Tras su designación, Alvarado expresó que asume el nuevo rol con el objetivo de servir al pontífice y fortalecer la comunicación institucional de la Iglesia.
Por su parte, Ruffini señaló que trabajará en los próximos meses junto a su sucesora para garantizar una transición ordenada dentro del organismo.
Desde EWTN, el presidente del consejo de administración, Michael P. Warsaw, destacó el profesionalismo y la confianza que Alvarado generó durante su trayectoria en la cadena.