Analizando "Magnifica humanitas", la primera encíclica de León XIV

El texto del papa León XIV aborda la preservación de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Robert F. Prevost hizo una síntesis esencial y bastante clara de su primera encíclica, al decir que "la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos" .