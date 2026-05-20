Intentando comprender el misterio del suicidio

En un mundo donde la identidad se ha digitalizado y la psique se ve bombardeada por el flujo ininterrumpido de estímulos, la persona comienza a experimentar su propia vida como un procesamiento de datos que, llegado a un punto de saturación, simplemente "se apaga". Esta metáfora no es solo una figura retórica: describe la deshumanización de quien se siente como una terminal agotada.