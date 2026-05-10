Reflexiones desde una perspectiva filosófica

Trump vs. León XIV, segundo round

La arrogancia de líderes contemporáneos busca suplantar la ética por un culto personalista, ignorando la finitud del poder frente a lo inmutable. Mientras tanto, la diplomacia tradicional se enfrenta a su propio declive, a causa de un mesianismo político que desprecia el diálogo institucional y promueve la retórica del odio.