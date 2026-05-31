Aproximadamente 100.000 flores blancas y amarillas, cientos de elementos ornamentales, pancartas, carteles de bienvenida y una gran exhibición de decoraciones anuncian la inminente llegada del Papa León XIV a Madrid, primera parada de su viaje apostólico a España.
España se prepara para recibir al Papa León
Con flores, banderas y pancartas, Madrid se prepara para recibir al Papa en su primera visita desde 2011, un evento que moviliza a millones de fieles.
La emoción de la cuenta regresiva es palpable en la capital española, que se prepara para vivir una de las mayores movilizaciones eclesiásticas de los últimos años.
La ciudad engalana sus lugares más emblemáticos con los colores del Vaticano, para mostrar desde sus calles la alegría y el cariño con que espera al Pontífice y para transformarse en un vasto espacio de acogida para los cientos de miles de fieles que participarán en los diversos actos programados.
Uno de los detalles más llamativos es la inmensa campaña floral promovida por la ciudad de Madrid, que está plantando más de 99.000 flores blancas y amarillas, los colores de la bandera del Vaticano, en algunos de los lugares más significativos de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, la Plaza de España, el Paseo del Prado, la Plaza de Oriente, el Retiro y los Jardines de Santini.
Un acontecimiento histórico
Todos en la ciudad coinciden en que la visita del Papa es un acontecimiento histórico.
«Madrid está plenamente comprometida con la organización del viaje papal: es motivo de orgullo y placer. El reto logístico es importante y complejo, pero queremos que el Papa se sienta bienvenido y comprenda las profundas raíces cristianas de esta ciudad», subrayó la teniente de alcalde María Inmaculada Sanz Otero a los medios vaticanos.
«Queremos que León XIV sienta que esta también es su ciudad y que siempre estará abierta para él; lo recibiremos con gran afecto».
El gobierno local ha seleccionado flores especialmente llamativas, resistentes y ornamentales, adaptadas al clima de Madrid. Entre ellas, se incluyen más de 40.000 petunias, aproximadamente 37.000 caléndulas y más de 14.000 calibrachoas, además de gladiolos guineanos, margaritas africanas, alisos marinos, girasoles y zinnias.
La exposición se complementará con 30 pirámides y grandes jarrones ornamentales instalados en puntos estratégicos de la ciudad, como la Gran Vía, la calle Alcalá y la entrada a la Nunciatura Apostólica.
Asimismo, diversos arreglos florales formarán las letras de «Leo XIV» en lugares tan emblemáticos como la Plaza de España, Atocha, El Retiro, la Plaza de Felipe II, San Juan de la Cruz y los Jardines Sabatini.
Pero la bienvenida al Papa no se limitará a flores. Como explican las autoridades municipales, la ciudad estará decorada con aproximadamente 1600 banderitas con el lema de la visita, "¡Mira hacia arriba!", distribuidas a lo largo de las principales calles de la ruta papal, así como pancartas y adornos en los balcones de edificios, hoteles y casas con la imagen del Pontífice.
También se están distribuyendo carteles, pegatinas y material de bienvenida en tiendas y alojamientos, mientras que miles de banderitas, abanicos y otros artículos para los peregrinos se han preparado para las celebraciones principales.
"Las calles llevan un tiempo llenas de comentarios; la gente está deseando ver al Papa; hay mucha expectación", subraya Pedro Romero, camarero de un bar en el centro de la capital.
"La ciudad se está poniendo muy bonita; los residentes podemos disfrutarla, y el Papa verá el cariño y la alegría con que le recibimos", sonríe Reinalda Mendoza, inmigrante peruana en la capital española.
La primera visita de un Papa a España desde la JMJ 2011
El logotipo oficial de la visita ya es visible en numerosos puntos de la capital: en los autobuses del transporte público que circulan por el centro, en las marquesinas y en las farolas. La idea es transmitir el carácter espiritual y festivo de estos días tan especiales para la comunidad católica en España.
Esta es la primera visita papal al país desde la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011, y es evidente que los fieles llevaban mucho tiempo esperando con ilusión la llegada de un Pontífice.
«La ciudad ha estado esperando con ilusión la llegada de un Papa; es un acontecimiento especial que llevamos meses preparando con gran entusiasmo; estamos acostumbrados a celebrar grandes eventos, pero ninguno se compara con la visita de un Pontífice», subraya el teniente de alcalde.
La magnitud de los preparativos también refleja la magnitud del evento. El Ayuntamiento estima que aproximadamente 1,8 millones de personas podrían asistir a los principales actos previstos en la capital. Para ello, se ha puesto en marcha un programa integral de movilidad, seguridad y acogida, con miles de agentes y voluntarios que garantizan que todo transcurra con normalidad.
El objetivo, tal como se explicó en el ayuntamiento, es garantizar que la participación en las celebraciones sea segura, cómoda y sin contratiempos, tanto para los residentes de Madrid como para los miles de peregrinos que llegan de otras diócesis españolas y de otros países.
Un período de gran vitalidad para la vida de la Iglesia
León XIV llegará a Madrid en un momento especialmente vibrante para la Iglesia, marcado por un renovado interés en la espiritualidad, sobre todo entre los jóvenes. «Estamos viviendo», explica el consejero, «un periodo de gran auge de las celebraciones religiosas en la ciudad, como las de Semana Santa, y en particular el movimiento juvenil católico está cobrando cada vez más fuerza en Madrid».