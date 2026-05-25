La primera encíclica de León XIV puso el foco en uno de los temas que atraviesan el debate global contemporáneo: el avance de la inteligencia artificial. En el documento difundido por el Vaticano, el pontífice expresó preocupación por el crecimiento acelerado de estas tecnologías y advirtió sobre los riesgos de un desarrollo sin controles éticos ni regulaciones internacionales claras.
La primera encíclica del papa León XIV advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial
El nuevo pontífice planteó la necesidad de establecer límites éticos al desarrollo tecnológico y alertó sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener en el trabajo, la dignidad humana y las relaciones sociales.
El texto, considerado uno de los principales documentos doctrinales del nuevo papado, aborda cuestiones vinculadas al impacto social, económico y cultural de la inteligencia artificial, al tiempo que llama a gobiernos, empresas y organismos internacionales a garantizar que la tecnología permanezca al servicio de las personas.
El mensaje del Vaticano sobre el avance tecnológico
En distintos pasajes de la encíclica, León XIV plantea que la inteligencia artificial representa una herramienta con enorme potencial para mejorar áreas como la medicina, la educación, la investigación científica y la producción. Sin embargo, sostiene que el crecimiento tecnológico también puede generar nuevas desigualdades y amenazas si no existe una orientación ética adecuada.
El pontífice advierte especialmente sobre el riesgo de que las decisiones automatizadas reemplacen progresivamente espacios de deliberación humana en ámbitos sensibles como el empleo, la seguridad, la justicia y la comunicación. Según expresa el documento, la tecnología no debe convertirse en un mecanismo que reduzca la dignidad humana ni limite la libertad de las personas.
Otro de los puntos centrales del texto es la preocupación por el impacto laboral de la automatización. León XIV señala que millones de trabajadores en distintas partes del mundo podrían verse afectados por la sustitución de tareas humanas mediante sistemas inteligentes, especialmente en sectores administrativos, industriales y de servicios.
En ese sentido, el Papa sostiene que los avances tecnológicos deben ir acompañados de políticas públicas orientadas a proteger el empleo, promover la capacitación laboral y reducir las brechas sociales. También remarca la necesidad de que las innovaciones tecnológicas no queden concentradas únicamente en grandes corporaciones o países con mayor capacidad económica.
La encíclica menciona además los desafíos vinculados a la circulación de información falsa, la manipulación digital y el uso de inteligencia artificial para influir sobre procesos democráticos y conductas sociales. El documento plantea que la velocidad con la que evolucionan estas herramientas obliga a los Estados y organismos internacionales a debatir marcos regulatorios comunes.
Desde el Vaticano remarcaron que el texto no busca rechazar el avance tecnológico, sino promover un enfoque centrado en la persona humana y en el bien común. En esa línea, León XIV llamó a construir “una ética global de la tecnología” que permita compatibilizar innovación con responsabilidad social.
Un debate global que involucra a gobiernos y empresas
La publicación de la encíclica se produce en un contexto de creciente discusión internacional sobre los alcances de la inteligencia artificial. En los últimos años, distintos gobiernos, universidades y empresas tecnológicas comenzaron a debatir regulaciones para limitar riesgos asociados al uso masivo de algoritmos y sistemas automatizados.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea impulsan actualmente proyectos de regulación orientados a garantizar transparencia, privacidad de datos y supervisión humana en el desarrollo de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, especialistas advierten sobre desafíos vinculados a la seguridad informática, la desinformación y el uso militar de estas tecnologías.
En ese escenario, la postura del Vaticano adquiere relevancia por la influencia global de la Iglesia Católica y por la creciente participación de líderes religiosos en debates vinculados a ciencia, ambiente y derechos humanos.
No es la primera vez que la Santa Sede se pronuncia sobre temas tecnológicos. Durante el pontificado de Francisco ya se habían impulsado iniciativas vinculadas a la ética digital y al uso responsable de inteligencia artificial. Sin embargo, la nueva encíclica de León XIV profundiza el tema y lo coloca en el centro de la agenda doctrinal del Vaticano.
Analistas internacionales interpretan que el documento busca abrir una discusión más amplia sobre los límites del progreso tecnológico y el papel de las personas frente a sistemas cada vez más autónomos. También consideran que el mensaje apunta a interpelar tanto a líderes políticos como a empresarios tecnológicos y desarrolladores de plataformas digitales.
El texto concluye con un llamado a evitar que la innovación avance desligada de valores humanos básicos como la solidaridad, la justicia social y el respeto por la dignidad de las personas. Para el Papa, el desafío no pasa únicamente por lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino por las decisiones éticas que las sociedades adopten frente a ese desarrollo.
Con esta primera encíclica, León XIV marca uno de los ejes de su pontificado y posiciona al Vaticano dentro de uno de los debates más relevantes de la actualidad global.