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“Magnifica humanitas”

La primera encíclica del papa León XIV será publicada el 25 de mayo

El documento, dedicado al tema de “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, lleva la firma del Santo Padre, con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

Una encíclica es una carta solemne escrita por el Papa para todos los católicos.Una encíclica es una carta solemne escrita por el Papa para todos los católicos.
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Magnifica humanitas es el título de la primera carta encíclica de León XIV, dedicada a “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.

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El documento será publicado el próximo 25 de mayo y lleva la firma del Pontífice con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII.

Cardinal Victor Manuel Fernandez speaks as he celebrates a mourning Mass for Pope Francis on the sixth day of Novendiali (nine days of mourning after the Pope's funeral) at St. Peter's Basilica at the Vatican, May 1, 2025. REUTERS/Remo CasilliEl cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La encíclica será presentada ese mismo día, a las 11:30, en el Aula del Sínodo, en presencia del Romano Pontífice, informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Los participantes en la presentación

Intervendrán como ponentes el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, S.J., prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Cardinal Michael Czerny arrives in Saint Peter's Basilica, as the body of Pope Francis is carried in a coffin inside the Basilica, on the day of its translation, at the Vatican, April 23, 2025. REUTERS/Hannah McKayEl cardenal Michael Czerny, S.J., prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

También participarán la profesora Anna Rowlands, teóloga y docente de la Universidad de Durham, en el Reino Unido; Christopher Olah, cofundador de Anthropic (Estados Unidos) y responsable de investigación sobre interpretabilidad de la inteligencia artificial; y la profesora Leocadie Lushombo, i.t., docente de teología política y pensamiento social católico en la Jesuit School of Theology / Santa Clara University, en California.

Qué es una encíclica

Una encíclica es una carta solemne escrita por el Papa y dirigida a todos los obispos y fieles católicos. Su propósito principal es enseñar, orientar y recordar la postura oficial de la Iglesia sobre temas de fe, moral, doctrina o cuestiones sociales a la luz del Evangelio.

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