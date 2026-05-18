“Magnifica humanitas”

La primera encíclica del papa León XIV será publicada el 25 de mayo

El documento, dedicado al tema de “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, lleva la firma del Santo Padre, con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135º aniversario de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.