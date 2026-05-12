Comentario bíblico

¿Qué clase de cristianos somos? ¿Practicamos lo que predicamos?

En el sexto domingo de Pascua, Jesús nos invita a vivir el amor más allá de todo, reconociendo su presencia en los más necesitados de nuestra sociedad. En dicho contexto, la figura de Juan Pablo II sigue inspirando a millones con su llamado a abrirse a Cristo, recordándonos la importancia de la acción sobre las palabras vacías.