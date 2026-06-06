Madrid vive este sábado una jornada de profunda trascendencia religiosa e institucional con el inicio de la primera visita apostólica del papa León XIV a territorio español. El Sumo Pontífice, que a sus 70 años mantiene un vínculo histórico muy estrecho con el país ibérico, arribó en horas de la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dando comienzo a una intensa agenda oficial que paralizó la capital española bajo un despliegue de seguridad sin precedentes en los últimos años.
Histórica visita del Papa León XIV: fuerte mensaje a los jóvenes en su primer viaje apostólico a España
La capital española se transforma con la llegada del Pontífice, quien impulsa un mensaje de esperanza y compromiso social en una multitudinaria jornada.
Recepción real y hondo contenido social
El inicio de la actividad oficial estuvo marcado por el plano institucional. Tras ser recibido formalmente en la pista de aterrizaje, el Santo Padre se trasladó hacia el Palacio Real, donde fue agasajado por los Reyes de España y sus hijas. Frente a las máximas autoridades políticas, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado, León XIV pronunció su primer discurso en suelo madrileño, dejando en claro las prioridades de su pontificado enfocadas en la cercanía y la escucha atenta de las problemáticas globales.
Fiel a su impronta pastoral y con un gesto cargado de simbolismo, el Papa dedicó la primera parte de su tarde a recorrer las instalaciones del centro social CEDIA 24 Horas, un espacio gestionado por Cáritas que brinda asistencia permanente a los sectores más vulnerables de la sociedad civil.
Un clamor multitudinario en la Plaza de Lima
El punto culminante de la jornada se vivió al caer la tarde, cuando una marea humana calculada en más de 600.000 fieles desbordó por completo la Plaza de Lima y las principales avenidas adyacentes para participar de una multitudinaria vigilia de oración junto al obispo de Roma.
Durante su alocución, el Pontífice conmovió a los presentes y centró su mensaje de manera directa en las nuevas generaciones del catolicismo, instándolas a comprometerse activamente con la fe en tiempos de incertidumbre. Con tono firme pero paternal, León XIV exclamó: "No tengáis miedo a una vida sacerdotal"
Estas palabras resonaron con fuerza entre la enorme concurrencia de jóvenes y confirmaron el eje que el Vaticano busca imprimirle a este tramo del viaje, centrado en la revitalización de las vocaciones eclesiásticas y el acompañamiento a las realidades juveniles en Europa.
Para León XIV, el suelo español no representa en absoluto un escenario desconocido. Fuentes vaticanas recordaron que el actual Papa transitó una extensa trayectoria previa que lo trajo a este país en unas 50 oportunidades durante sus años de servicio pastoral como prior general de la Orden de San Agustín. No obstante, esta representa la primera ocasión en que lo hace portando las vestiduras y la investidura de Pedro.
La cobertura minuto a minuto de los eventos oficiales continuará reflejando el impacto de una visita histórica que apenas comienza y que promete dejar profundas huellas pastorales y sociales en toda la comunidad eclesial europea.