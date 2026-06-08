La visita del papa León XIV a España vivió este lunes una de sus jornadas más intensas y simbólicas, marcada por un histórico discurso ante el Parlamento, una contundente condena a los abusos sexuales dentro de la Iglesia y una agenda que también dejó espacio para gestos más distendidos y típicamente españoles.
León XIV en España: un histórico mensaje político, una dura condena a los abusos y hasta un menú con sabor ibérico
La visita del Santo Padre a España combinó mensajes políticos, gestos de reparación y un acercamiento a la cultura local, dejando una huella significativa en su paso.
Un mensaje político desde el Congreso: paz, diálogo y defensa de los más vulnerables
En un hecho sin precedentes, León XIV se convirtió en el primer pontífice en dirigirse ante las Cortes españolas, donde pronunció un discurso con fuerte contenido político y social. Allí llamó a fortalecer el bien común, proteger la dignidad humana y apostar por el diálogo frente a los conflictos internacionales.
Uno de los momentos más destacados fue su advertencia sobre el escenario global de tensiones y guerras. “Las armas nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera”, afirmó el Papa, al tiempo que reclamó más diplomacia, respeto al derecho internacional y esfuerzos concretos para construir sociedades más justas.
El pontífice también se refirió la colonización de América, a la inmigración, la cohesión social y la necesidad de atender a los sectores más vulnerables. Su intervención generó una inusual coincidencia entre fuerzas políticas de distintas ideologías, que encontraron puntos de acuerdo en su llamado al humanismo, la convivencia democrática y la solidaridad.
La “plaga” de los abusos sexuales y el reclamo de reparación
Tras su paso por el Congreso, León XIV trasladó el foco a una de las cuestiones más sensibles para la Iglesia: los abusos sexuales cometidos por miembros del clero.
Durante un encuentro con los obispos españoles, calificó la pederastia como una “plaga” y exigió respuestas basadas en la escucha de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación. Además, reclamó “cambios reales de sanación” dentro de la institución para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Más tarde, el Papa mantuvo una reunión privada con un grupo de víctimas de abusos. Aunque el gesto fue valorado por algunos sectores, también surgieron críticas de organizaciones que cuestionaron la falta de representatividad del encuentro y reclamaron medidas más amplias de reparación.
Las declaraciones del pontífice fueron interpretadas como una de las condenas más directas realizadas por un Papa ante la jerarquía eclesiástica española respecto de este tema, considerado una de las mayores crisis que enfrenta la Iglesia contemporánea.
Del mensaje pastoral al sabor español: merluza, jamón y gazpacho
La intensa agenda institucional también tuvo momentos más distendidos. Durante su estadía en España, León XIV pudo degustar algunos de los productos más representativos de la gastronomía local, entre ellos merluza del Cantábrico, gazpacho y jamón ibérico, en una muestra de la hospitalidad ofrecida por las autoridades españolas.
Los platos formaron parte de los menús preparados para el Pontífice durante su visita oficial y se sumaron a otros gestos protocolares destinados a exhibir la riqueza cultural y culinaria del país.
La jornada concluyó entre multitudes, celebraciones religiosas y un baño de masas en el estadio Bernabéu, donde León XIV recibió el afecto de decenas de miles de fieles.