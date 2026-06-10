Durante casi cien años, la inauguración de un Mundial fue un momento único. Un estadio, una ceremonia y un partido marcaban el comienzo del torneo más importante del planeta. En 2026 esa tradición quedará atrás: la primera Copa del Mundo organizada por tres países tendrá también tres aperturas.
Tres países, tres fiestas: por qué el Mundial 2026 tendrá una inauguración inédita
La Copa del Mundo organizada en Norteamérica romperá una tradición de casi un siglo. Por primera vez habrá tres ceremonias de apertura distintas, cada una diseñada para mostrar una forma diferente de entender el fútbol y el espectáculo.
México, Canadá y Estados Unidos aprovecharán el evento para presentarse ante miles de millones de espectadores y como no podía ser de otra forma, cada uno lo hará a su manera.
Un Mundial demasiado grande para una sola inauguración
Repasando lo que ya se habla desde hace meses, esta Copa –hasta el momento– va a ser la más grande que se haya vivido: 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades repartidas en tres países.
Por eso, la FIFA entendió que un sólo acto inaugural queda cortísimo para el contexto del torneo. Cada país tiene su visión, cultura e historia relacionada con el fútbol. Para México representa –como en toda Latinoamérica– el deporte principal, folklore y tradición. Para Canadá, que sólo participó de México 1986 y Qatar 2022, es más una excusa para mostrar su identidad multicultural y crecimiento en las últimas décadas. Y para Estados Unidos, el Mundial simboliza la culminación de un proyecto de décadas para instalar al fútbol dentro del mercado deportivo más grande del planeta.
Todo empieza en el Azteca
Si la FIFA tuvo un gran acierto en la organización de este Mundial fue la decisión de que todo comience en el Estadio Azteca. Aunque el palmarés de la selección mexicana no refleje por completo su influencia, pocos países respiran fútbol con tanta intensidad como México.
En ese escenario se escribieron algunos de los capítulos más importantes de la historia de los Mundiales. Allí Pelé disputó su último partido mundialista y levantó su tercera Copa del Mundo con Brasil en 1970. Dieciséis años después, Diego Maradona convirtió la Mano de Dios y el Gol del Siglo antes de conducir a Argentina hacia el título.
Además de haber sido sede de las finales de 1970 y 1986, el Azteca se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar el partido inaugural de tres Copas del Mundo distintas.
La ceremonia mexicana se realizará el jueves 11 de junio a las 14:30hs en el propio Azteca, antes del encuentro entre México y Sudáfrica. La organización apostará por una celebración fuertemente vinculada a la cultura popular del país, con artistas como Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Belinda y la participación de Shakira junto a Burna Boy interpretando el tema oficial del torneo “DAI DAI”.
Canadá y el fútbol de la diversidad
Canadá llega a este Mundial desde una realidad muy distinta. El hockey ocupó –y ocupa– el centro de la escena deportiva desde siempre, mientras que el fútbol crecía impulsado por las comunidades inmigrantes que fueron moldeando la identidad del país.
La clasificación a Qatar 2022 y buenos rendimientos en las copas continentales lideradas por Alphonso Davies marcaron un punto de inflexión. El Mundial de 2026 representa para los canadienses la confirmación de que el fútbol ya forma parte de su presente.
Por eso la inauguración allí, prevista para el viernes 12 de junio a las 14:30hs en el BMO Field de Toronto, buscará reflejar esa diversidad cultural. Sobre el escenario se presentarán artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, entre otros exponentes de distintos orígenes y estilos musicales.
El sueño americano del fútbol
Estados Unidos observa el Mundial desde una perspectiva diferente. Para buena parte del país, la Copa del Mundo simboliza la culminación de un proyecto que lleva décadas en marcha: convertir al deporte más popular del planeta en un fenómeno masivo dentro del mercado deportivo más importante del mundo.
Desde el Mundial de 1994, pasando por la creación de la MLS y la llegada de estrellas internacionales, el crecimiento del fútbol fue sostenido. Aunque todavía convive con gigantes como la NFL, MLB o la NBA, nunca estuvo tan cerca del centro de la conversación deportiva estadounidense.
La ceremonia que se realizará en Los Ángeles también reflejará esa visión. Programada para el mismo viernes 12 de junio a las 20:30hs en el SoFi Stadium antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, tendrá una puesta en escena inspirada en los grandes espectáculos deportivos del país, con figuras como Katy Perry, Anitta, LISA, Future y Rema.
Si algo queda claro sobre las ceremonias, es que en esta Copa del Mundo –mucho más que en cualquier otra– se va a hablar en todos los idiomas.
Aunque las tres celebraciones formen parte de un mismo Mundial, cada una contará una historia distinta. Y quizás esa sea la mejor manera de presentar un torneo que, por primera vez, pertenecerá simultáneamente a tres países, tres culturas y millones de hinchas repartidos por todo el planeta.