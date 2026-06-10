México, Estados Unidos y Canadá

Tres países, tres fiestas: por qué el Mundial 2026 tendrá una inauguración inédita

La Copa del Mundo organizada en Norteamérica romperá una tradición de casi un siglo. Por primera vez habrá tres ceremonias de apertura distintas, cada una diseñada para mostrar una forma diferente de entender el fútbol y el espectáculo.