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En el amistoso con Islandia

"Jugaste con mi padre", el increíble diálogo entre Messi y Daniel Gudjohnsen

Tras finalizar el partido preparatorio, el joven islandés saludó al capitán argentino y le recordó el pasado de su padre, Eidur, que compartió plantel en Barcelona con el crack rosarino.

El saludo inesperado para Messi.El saludo inesperado para Messi.
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Argentina completó la preparación para el Mundial 2026 con claro triunfo ante Islandia. Fue 3-0 para el equipo argentino con goles de Barco, Messi y Almada.

El propio 10 protagonizó un inesperado momento cuando finalizó el encuentro. Un joven islandés se acercó y le espetó: "Vos jugaste con mi padre".

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Ante el asombro del capitán argentino, el europeo se presentó como Daniel, hijo de Eidur Gudjohnsen que jugó cuatro temporadas en Barcelona y compartió plantel con Messi.

El europeo llegó al conjunto catalán proveniente del Chelsea y jugó 114 partidos con 19 anotaciones para el blaugrana.

Eidur Gudjohnsen y un joven Messi en Barcelona.Eidur Gudjohnsen y un joven Messi en Barcelona.

En el efímero diálogo, el 10 argentino comentó que tras la pregunta "¿Te acuerdas de quién soy?" quedó sorprendido y ante mi asombro me contó que era el hijo Gudjohnsen.

"La verdad es que no lo recuerdo bien, porque era muy pequeño. Recuerdo que lo conocí antes, y que venía con su padre a algunos entrenamientos, pero realmente no lo recuerdo porque era un niño muy pequeño en ese entonces", cerró Messi.

El hijo de Eidur Gudjohnsen, ahora rival de Messi.El hijo de Eidur Gudjohnsen, ahora rival de Messi.

Dominio, juego asociado y una ventaja merecida

Argentina aprobó con creces su último examen antes del inicio de la Copa del Mundo. En Auburn, Estados Unidos, el seleccionado nacional venció 3 a 0 a Islandia y mostró varios de los aspectos que caracterizan al ciclo de Lionel Scaloni: posesión de pelota, presión alta, circulación rápida y protagonismo ofensivo.

Si bien el conjunto europeo generó una situación de peligro en los primeros minutos, rápidamente el equipo argentino tomó el control del encuentro. Con Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso como ejes en la mitad de la cancha, la Albiceleste dominó el desarrollo y encontró profundidad por las bandas.

La apertura del marcador llegó a los ocho minutos del primer tiempo. Valentín Barco recibió fuera del área y sacó un potente remate de zurda que se metió junto al palo derecho del arquero islandés. El gol premió un arranque en el que Argentina ya había demostrado superioridad futbolística.

Durante el resto de la primera etapa, el seleccionado nacional manejó los tiempos del partido y prácticamente no sufrió sobresaltos en defensa. La circulación fluida de la pelota y la constante búsqueda de asociaciones permitieron sostener el dominio y justificar ampliamente la ventaja parcial.

Cierre a puro festejo

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estuvieron cerca del segundo tanto, aunque la falta de precisión y los postes demoraron la definición del encuentro.

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La gran expectativa de la noche estaba puesta en el ingreso de Lionel Messi. El capitán ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo y tuvo un impacto inmediato.

Primero participó de una jugada que derivó en un penal sobre Lautaro Martínez y luego se encargó de ejecutar la sanción con un remate al ángulo para establecer el 2 a 0. Además, alcanzó un nuevo récord al convertirse en el futbolista de mayor edad en marcar un gol con la Selección Argentina.

Con espacios y confianza, el equipo continuó atacando hasta el final. A los 41 minutos, una rápida combinación entre Messi y Rodrigo De Paul terminó con una asistencia para Thiago Almada, que definió para sellar el 3 a 0 definitivo.

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Más allá del resultado, el balance dejó motivos para el optimismo. Scaloni sumó conclusiones positivas, recuperó a jugadores importantes como Gonzalo Montiel y confirmó el buen nivel de jóvenes como Barco y Agustín Giay. Con una idea de juego consolidada y una actuación convincente, Argentina cerró su preparación y ya apunta al debut frente a Argelia, donde comenzará la defensa del título mundial.

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