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Argentina juega ante Islandia con Messi y Scaloni define detalles para el Mundial

La Selección cierra este martes su preparación en Alabama, con el capitán entre los titulares y la incógnita por el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista.

Argentina jugará desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Foto: ReutersArgentina jugará desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Foto: Reuters
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La Selección Argentina tiene este martes su último ensayo antes del Mundial 2026. Desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en una prueba final previo al debut ante Argelia.

El encuentro puede verse en vivo por Telefe, TyC Sports y LPF Play. Se trata del segundo amistoso de la gira previa a la Copa del Mundo, luego del triunfo 2-0 frente a Honduras en Texas.

Minuto a minuto

19:27 / Mar. 09.06.2026

Probable formación de Argentina

Argentina podría formar con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

19:23 / Mar. 09.06.2026

Lluvia torrencial en Auburn, Alabama

18:27 / Mar. 09.06.2026

La previa de Argentina

Messi vuelve a sumar minutos

La principal novedad pasa por Lionel Messi. Scaloni confirmó en conferencia de prensa que el capitán jugará ante Islandia, aunque no precisó cuántos minutos tendrá en cancha.

El rosarino viene de superar una molestia muscular sufrida en Inter Miami y apunta a llegar con ritmo al estreno mundialista del martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Los dos Lionel: Messi y Scaloni. Uno ayudó al otro a potenciarse. Y los roles están bien definidos. Reuters.Lionel Messi volverá a sumar minutos en el amistoso ante Islandia. Foto: Reuters.

Durante el último entrenamiento, Messi formó parte del equipo junto a futbolistas de peso como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La última decisión de Scaloni

Más allá del partido, el cuerpo técnico tiene una definición pendiente: quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados.

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El defensor quedó desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y Scaloni anticipó que la decisión se conocerá después del amistoso ante Islandia.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de no reemplazarlo con otro marcador central, ya que considera que esa zona podría estar cubierta y evalúa sumar un futbolista de otra posición.

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El equipo probable

Argentina podría formar con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La intención del cuerpo técnico es dar rodaje, evitar riesgos y terminar de observar estados físicos antes del inicio oficial del torneo.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Honduras - Kyle Field, College Station, Texas, U.S. - June 6, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni IMAGN IMAGES via Reuters/Maria LysakerScaloni definirá tras el partido quién reemplazará a Leonardo Balerdi. Foto: Reuters

Un estadio inédito para el fútbol

El partido tendrá además una particularidad: será el primer encuentro de fútbol que se dispute en el Jordan-Hare Stadium.

El escenario pertenece a la Universidad de Auburn, es una de las casas más tradicionales del fútbol americano universitario y cuenta con capacidad para más de 88.000 espectadores.

Para Argentina, el duelo ante Islandia también tiene un antecedente mundialista: el empate 1-1 en el debut de Rusia 2018, con gol de Sergio Agüero y un penal atajado a Messi por Hannes Halldórsson.

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