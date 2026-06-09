La Selección Argentina tiene este martes su último ensayo antes del Mundial 2026. Desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en una prueba final previo al debut ante Argelia.
Argentina juega ante Islandia con Messi y Scaloni define detalles para el Mundial
La Selección cierra este martes su preparación en Alabama, con el capitán entre los titulares y la incógnita por el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista.
El encuentro puede verse en vivo por Telefe, TyC Sports y LPF Play. Se trata del segundo amistoso de la gira previa a la Copa del Mundo, luego del triunfo 2-0 frente a Honduras en Texas.
Minuto a minuto
Probable formación de Argentina
Argentina podría formar con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Messi vuelve a sumar minutos
La principal novedad pasa por Lionel Messi. Scaloni confirmó en conferencia de prensa que el capitán jugará ante Islandia, aunque no precisó cuántos minutos tendrá en cancha.
El rosarino viene de superar una molestia muscular sufrida en Inter Miami y apunta a llegar con ritmo al estreno mundialista del martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City.
Durante el último entrenamiento, Messi formó parte del equipo junto a futbolistas de peso como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
La última decisión de Scaloni
Más allá del partido, el cuerpo técnico tiene una definición pendiente: quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados.
El defensor quedó desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y Scaloni anticipó que la decisión se conocerá después del amistoso ante Islandia.
El entrenador también dejó abierta la posibilidad de no reemplazarlo con otro marcador central, ya que considera que esa zona podría estar cubierta y evalúa sumar un futbolista de otra posición.
El equipo probable
Argentina podría formar con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
La intención del cuerpo técnico es dar rodaje, evitar riesgos y terminar de observar estados físicos antes del inicio oficial del torneo.
Un estadio inédito para el fútbol
El partido tendrá además una particularidad: será el primer encuentro de fútbol que se dispute en el Jordan-Hare Stadium.
El escenario pertenece a la Universidad de Auburn, es una de las casas más tradicionales del fútbol americano universitario y cuenta con capacidad para más de 88.000 espectadores.
Para Argentina, el duelo ante Islandia también tiene un antecedente mundialista: el empate 1-1 en el debut de Rusia 2018, con gol de Sergio Agüero y un penal atajado a Messi por Hannes Halldórsson.