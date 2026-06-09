José Manuel López recibió un respaldo de peso en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. Felipe Melo, exfutbolista brasileño y compañero suyo en Palmeiras, aseguró que el delantero argentino tiene las condiciones necesarias para ser titular en la Selección de Lionel Scaloni.
“Puede ser titular”: el elogio de una ex figura brasileña al Flaco López
El exmediocampista brasileño Felipe Melo postuló al delantero surgido de Lanús y aseguró que puede formar una dupla ideal con Julián Álvarez. El atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Palmeiras.
Las declaraciones del exmediocampista generaron repercusión en Brasil y Argentina, especialmente por el buen presente que atraviesa el atacante cordobés en el fútbol brasileño.
El elogio de una voz autorizada
Felipe Melo compartió vestuario con el Flaco López en Palmeiras y conoce de cerca sus características futbolísticas.
Por eso no dudó en destacar sus condiciones cuando fue consultado sobre las variantes ofensivas que tiene la Selección argentina para el Mundial que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
“Veo a Lautaro Martínez como un jugador más finalizador, más de área y con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo”, afirmó.
Además, explicó que el atacante podría complementarse de manera ideal con Julián Álvarez, tal como ocurre en distintos momentos dentro del esquema de Palmeiras.
Un presente que alimenta la ilusión
Las palabras de Melo llegan en un momento muy favorable para López, que atraviesa una temporada destacada con el conjunto paulista.
En lo que va de 2026, el delantero acumula 35 partidos oficiales, con 14 goles y 10 asistencias, cifras que lo ubican entre los futbolistas más determinantes del plantel.
Ese rendimiento lo llevó a mantenerse bajo observación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que sigue evaluando variantes para el ataque argentino.
Los minutos que ya tuvo con la Albiceleste
López viene de sumar participación en la victoria por 2 a 0 frente a Honduras y podría volver a tener minutos en el próximo amistoso preparatorio.
Hasta el momento disputó cuatro encuentros no oficiales con la camiseta argentina frente a Puerto Rico, Angola, Mauritania y Honduras.
En total acumula 108 minutos en cancha, una experiencia que le permitió comenzar a familiarizarse con el funcionamiento del seleccionado mayor.
La competencia en el ataque argentino
La ofensiva de la Selección cuenta con nombres consolidados como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de otras alternativas que buscan un lugar en la consideración de Scaloni.
En ese contexto, el gran nivel mostrado por López en Palmeiras alimenta las expectativas sobre su posible protagonismo durante la Copa del Mundo.
Mientras tanto, el delantero continúa sumando argumentos dentro del campo y ahora también recibió un respaldo público de una figura histórica del fútbol brasileño.