Comprensible fastidio del DT

“Messi le arma el equipo a Scaloni”: una fábula o mentira que muchos se la creen

“Si se trata de él, me permito consultarlo. Pero al equipo lo armo yo”, aclaró el técnico de la selección. Se hizo una bola demasiado grande que, inclusive, hasta hizo hablar al entrenador de Portugal, que tiene una situación similar con Cristiano Ronaldo.