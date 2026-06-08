El profesor Signorini con El Litoral

“Argentina fabrica mucho dulce de leche porque el fútbol está lleno de panqueques”

Habló de Maradona, de Messi, de Menotti y del fútbol actual. Dijo que “no voy a ver ningún partido que se juegue en Estados Unidos” y que “el fútbol tiene que ser de los jugadores”. Tiró un montón de títulos, para compartir o para estar en desacuerdo.