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Los 13 gritos mundialistas de Messi: un recorrido por cada gol que construyó su leyenda con Argentina

Desde Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi convirtió 13 goles en Mundiales y dejó una huella imborrable en la historia argentina.

Messi y la Copa, una conjunción que todos quieren volver a ver. Reuters.Messi y la Copa, una conjunción que todos quieren volver a ver. Reuters.
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Lionel Messi no solo levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. También construyó una marca histórica a fuerza de talento, perseverancia y goles. A lo largo de cinco Mundiales disputados con la Selección Argentina, el rosarino anotó 13 tantos, una cifra que lo convirtió en el máximo goleador argentino en la historia de la competencia.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y se extendió durante 16 años hasta la inolvidable conquista en suelo catarí. En ese período disputó 26 partidos, récord absoluto en la historia de los Mundiales, y dejó una colección de goles decisivos que acompañaron el crecimiento de una carrera única.

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De un debut soñado a la consolidación en Brasil

El primer gol mundialista de Messi llegó el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro. Con apenas 18 años, ingresó desde el banco y selló el triunfo argentino por 6 a 0 con una definición cruzada. Aquella aparición confirmó que el fútbol argentino tenía una nueva joya destinada a marcar una época.

goleada seleccion nacional 6 a 0 partidos argentina's lionel messi (r) celebrates his goal against serbia and montenegro during their group c world cup 2006 soccer match in gelsenkirchen june 16, 2006. fifa restriction _ no mobile use reuters_ina fassbender (germany) lionel messi futbol campeonato mundial 2006 gelsenkirchen alemania futbol festejo gol futbolistas seleccion argentina vs. serbia y montenegro partidoEn Alemania 2006. Reuters.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la historia fue diferente. Aunque fue una de las figuras del equipo dirigido por Diego Maradona, no logró convertir. Argentina alcanzó los cuartos de final, pero Messi se quedó sin festejos personales.

Argentina's Lionel Messi (L) celebrates after scoring a goal against Iran during their 2014 World Cup Group F soccer match at the Mineirao stadium in Belo Horizonte June 21, 2014. REUTERS/Leonhard Foeger (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT WORLD CUP) TOPCUP belo horizonte brasil lionel messi campeonato torneo copa mundial del mundo 2014 futbol futbolistas partido seleccion argentina iranEl rosarino en Brasil 2014. Reuters.

La revancha llegó en Brasil 2014. Allí firmó su mejor producción goleadora hasta ese momento con cuatro tantos. Debutó con un zurdazo sobre el final para vencer a Bosnia-Herzegovina. Luego marcó un doblete frente a Irán y Nigeria, incluyendo un memorable tiro libre contra los africanos.

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Aquellos goles fueron determinantes para que Argentina avanzara como líder de su grupo. Aunque no volvió a convertir en la fase eliminatoria, su influencia resultó clave para alcanzar la final disputada en el estadio Maracaná frente a Alemania.

(180616) -- MOSCU, junio 16, 2018 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (c), de Argentina, disputa el balón con Emil Hallfredsson (i) y Birkir Bjarnason (d), de Islandia, durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, en Moscú, Rusia, el 16 de junio de 2018. (Xinhua/Wang Yuguo) (jg) (rtg) (vf) moscu rusia lionel messi futbol campeonato mundial 2018 futbol futbolistas partido seleccion argentina islandiaMessi en el complejo mundial de Rusia 2018. Xinhua.

Qatar 2022, el Mundial que completó la obra

Tras un discreto paso por Rusia 2018, donde anotó un único gol ante Nigeria en la fase de grupos, Messi llegó a Qatar con la ilusión de conquistar el único título que faltaba en su extraordinaria carrera.

La respuesta fue contundente. Convirtió siete goles, la mayor cantidad de su trayectoria en una sola Copa del Mundo. El primero llegó de penal frente a Arabia Saudita. Después marcó ante México y Polonia en la fase inicial.

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En los cruces eliminatorios apareció en toda su dimensión. Anotó contra Australia en octavos de final, convirtió un penal frente a Países Bajos en cuartos y volvió a marcar desde los doce pasos ante Croacia en semifinales.

La coronación llegó el 18 de diciembre de 2022. En la final contra Francia convirtió dos goles, uno en el tiempo reglamentario y otro en el suplementario. Argentina terminó imponiéndose en la definición por penales y Messi levantó finalmente la Copa del Mundo.

Messi tocó el cielo con sus manos en 2022. Reuters.Messi tocó el cielo con sus manos en 2022. Reuters.

Con 13 goles distribuidos entre Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el capitán argentino cerró un ciclo irrepetible. Cada uno de esos festejos representa una etapa distinta de una carrera que terminó por transformarlo en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol mundial.

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