Lionel Messi no solo levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. También construyó una marca histórica a fuerza de talento, perseverancia y goles. A lo largo de cinco Mundiales disputados con la Selección Argentina, el rosarino anotó 13 tantos, una cifra que lo convirtió en el máximo goleador argentino en la historia de la competencia.
Los 13 gritos mundialistas de Messi: un recorrido por cada gol que construyó su leyenda con Argentina
Desde Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi convirtió 13 goles en Mundiales y dejó una huella imborrable en la historia argentina.
Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y se extendió durante 16 años hasta la inolvidable conquista en suelo catarí. En ese período disputó 26 partidos, récord absoluto en la historia de los Mundiales, y dejó una colección de goles decisivos que acompañaron el crecimiento de una carrera única.
De un debut soñado a la consolidación en Brasil
El primer gol mundialista de Messi llegó el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro. Con apenas 18 años, ingresó desde el banco y selló el triunfo argentino por 6 a 0 con una definición cruzada. Aquella aparición confirmó que el fútbol argentino tenía una nueva joya destinada a marcar una época.
Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la historia fue diferente. Aunque fue una de las figuras del equipo dirigido por Diego Maradona, no logró convertir. Argentina alcanzó los cuartos de final, pero Messi se quedó sin festejos personales.
La revancha llegó en Brasil 2014. Allí firmó su mejor producción goleadora hasta ese momento con cuatro tantos. Debutó con un zurdazo sobre el final para vencer a Bosnia-Herzegovina. Luego marcó un doblete frente a Irán y Nigeria, incluyendo un memorable tiro libre contra los africanos.
Aquellos goles fueron determinantes para que Argentina avanzara como líder de su grupo. Aunque no volvió a convertir en la fase eliminatoria, su influencia resultó clave para alcanzar la final disputada en el estadio Maracaná frente a Alemania.
Qatar 2022, el Mundial que completó la obra
Tras un discreto paso por Rusia 2018, donde anotó un único gol ante Nigeria en la fase de grupos, Messi llegó a Qatar con la ilusión de conquistar el único título que faltaba en su extraordinaria carrera.
La respuesta fue contundente. Convirtió siete goles, la mayor cantidad de su trayectoria en una sola Copa del Mundo. El primero llegó de penal frente a Arabia Saudita. Después marcó ante México y Polonia en la fase inicial.
En los cruces eliminatorios apareció en toda su dimensión. Anotó contra Australia en octavos de final, convirtió un penal frente a Países Bajos en cuartos y volvió a marcar desde los doce pasos ante Croacia en semifinales.
La coronación llegó el 18 de diciembre de 2022. En la final contra Francia convirtió dos goles, uno en el tiempo reglamentario y otro en el suplementario. Argentina terminó imponiéndose en la definición por penales y Messi levantó finalmente la Copa del Mundo.
Con 13 goles distribuidos entre Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el capitán argentino cerró un ciclo irrepetible. Cada uno de esos festejos representa una etapa distinta de una carrera que terminó por transformarlo en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol mundial.