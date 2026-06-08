En la antesala de la Copa del Mundo 2026

Los 13 gritos mundialistas de Messi: un recorrido por cada gol que construyó su leyenda con Argentina

Desde Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi convirtió 13 goles en Mundiales y dejó una huella imborrable en la historia argentina.