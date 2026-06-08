A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los principales canales y plataformas que transmitirán los partidos en Argentina ya confirmaron a los equipos periodísticos encargados de relatar y comentar las alternativas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Qué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026
Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ confirmaron a sus relatores y comentaristas para la cobertura del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. TV Pública, Prime y Paramount toman la señal de DirecTV.
La expectativa es máxima para una competencia histórica, que contará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos. En ese contexto, las señales deportivas ultiman detalles para ofrecer una cobertura integral del certamen que tendrá a la Selección Argentina como una de las grandes candidatas a pelear por el título.
Las voces de cada transmisión
En Telefe, la apuesta estará encabezada por Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios. Además, Sofía Martínez formará parte de la cobertura desde los estadios y los distintos centros de operaciones del Mundial.
TyC Sports presentará dos equipos de transmisión. El primero estará integrado por Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul. El segundo contará con Julián Bricco en los relatos, acompañado por Gustavo Lombardi y Ariel Rodríguez.
Por su parte, DSports tendrá una dupla de experiencia y trayectoria. Gustavo Kuffner será el relator principal, junto a Sergio Goycochea en los comentarios y la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien volverá a decir presente en una Copa del Mundo y ampliará así una marca histórica de participaciones mundialistas.
Disney+ también dispondrá de dos equipos de primer nivel. Mariano Closs y Diego Latorre encabezarán una de las transmisiones.
Mientras que Sebastián “Pollo” Vignolo y Gustavo López conformarán la segunda dupla para seguir las alternativas del certamen.
El camino de Argentina en la fase de grupos
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y afrontará tres compromisos en la primera ronda del Mundial 2026.
El debut será el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos ante Jordania.
La Albiceleste buscará avanzar a la etapa eliminatoria para defender la corona obtenida en Qatar 2022 y volver a posicionarse entre los protagonistas de la máxima cita del fútbol mundial.
Fixture de Argentina en la fase de grupos
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia
Domingo 21 de junio
Argentina vs. Austria
Sábado 27 de junio
Argentina vs. Jordania
El partido inaugural
El inicio del Mundial estará marcado por el cruce entre México, uno de los anfitriones y Sudáfrica. Este juego será televisado por Dsports, Telefé y Disney+.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria