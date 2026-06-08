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Qué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026

Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ confirmaron a sus relatores y comentaristas para la cobertura del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. TV Pública, Prime y Paramount toman la señal de DirecTV.

Giralt y Varsky, por Telefé.Giralt y Varsky, por Telefé.
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A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, los principales canales y plataformas que transmitirán los partidos en Argentina ya confirmaron a los equipos periodísticos encargados de relatar y comentar las alternativas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa es máxima para una competencia histórica, que contará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos. En ese contexto, las señales deportivas ultiman detalles para ofrecer una cobertura integral del certamen que tendrá a la Selección Argentina como una de las grandes candidatas a pelear por el título.

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Las voces de cada transmisión

En Telefe, la apuesta estará encabezada por Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios. Además, Sofía Martínez formará parte de la cobertura desde los estadios y los distintos centros de operaciones del Mundial.

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TyC Sports presentará dos equipos de transmisión. El primero estará integrado por Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul. El segundo contará con Julián Bricco en los relatos, acompañado por Gustavo Lombardi y Ariel Rodríguez.

Feler y Senosiaín, por TyC Sports.Feler y Senosiaín, por TyC Sports.

Por su parte, DSports tendrá una dupla de experiencia y trayectoria. Gustavo Kuffner será el relator principal, junto a Sergio Goycochea en los comentarios y la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien volverá a decir presente en una Copa del Mundo y ampliará así una marca histórica de participaciones mundialistas.

Kuffner, Goycochea y la participación especial de Macaya Márquez en Dsports.Kuffner, Goycochea y la participación especial de Macaya Márquez en Dsports.

Disney+ también dispondrá de dos equipos de primer nivel. Mariano Closs y Diego Latorre encabezarán una de las transmisiones.

Closs y Latorre, para Disney+Closs y Latorre, para Disney+

Mientras que Sebastián “Pollo” Vignolo y Gustavo López conformarán la segunda dupla para seguir las alternativas del certamen.

Vignolo y López, por Disney+Vignolo y López, por Disney+

El camino de Argentina en la fase de grupos

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y afrontará tres compromisos en la primera ronda del Mundial 2026.

El debut será el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos ante Jordania.

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La Albiceleste buscará avanzar a la etapa eliminatoria para defender la corona obtenida en Qatar 2022 y volver a posicionarse entre los protagonistas de la máxima cita del fútbol mundial.

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Fixture de Argentina en la fase de grupos

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia

Domingo 21 de junio

Argentina vs. Austria

Sábado 27 de junio

Argentina vs. Jordania

El partido inaugural

El inicio del Mundial estará marcado por el cruce entre México, uno de los anfitriones y Sudáfrica. Este juego será televisado por Dsports, Telefé y Disney+.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
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22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
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17:00Grupo E
EcuadorEcuador
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AlemaniaAlemania
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17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
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20:00Grupo F
TúnezTúnez
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Países BajosPaíses Bajos
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20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
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AustraliaAustralia
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16:00Grupo I
NoruegaNoruega
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FranciaFrancia
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16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
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21:00Grupo H
UruguayUruguay
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EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
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00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
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BélgicaBélgica
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00:00Grupo G
EgiptoEgipto
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IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
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