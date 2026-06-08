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Los nacidos en un país para el que no jugarán en el Mundial: migración, guerras y sorpresas

Diferentes historias que incluyen procesos coloniales en el pasado, la búsqueda de la diáspora en el presente y las relaciones familiares con otros jugadores.

Casi todo el plantel de Curazao, el turco Çalhanoglu, el histórico Muslera y el peligroso Thuram son algunas de las historias. Crédito: ReutersCasi todo el plantel de Curazao, el turco Çalhanoglu, el histórico Muslera y el peligroso Thuram son algunas de las historias. Crédito: Reuters
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El Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 tendrá, al menos hasta la presentación de listas oficiales a este 6 de junio, casi 300 jugadores que vestirán la camiseta de un país en el cual no nacieron.

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Migraciones, padres deportistas, reinados e historias de conquistas son algunos de los motivos que engloban los cambios de representación. No se trata exclusivamente de lisas y llanas nacionalizaciones, sino de procesos particulares que afectan a 40 de los 48 países participantes de la mayor cita deportiva.

Serán 289 los jugadores dentro de una lista que pasa por todos los continentes y niveles deportivos, incluyendo incluso a Argentina hacia dentro y fuera de sus fronteras.

La lista completa

Dashboard de Jugadores
Túnez
  • Montassar Talbi
  • Dylan Bronn
  • Yan Valery
  • Ellyes Skhiri
  • Hannibal Mejbri
  • Ismaël Gharbi
  • Elias Saad
  • Rayan Elloumi
  • Anis Ben Slimane
  • Omar Rekik
  • Sebastian Tounekti
  • Adem Arous
  • Moutaz Neffati
Haití
  • Johny Placide
  • Alexandre Pierre
  • Martin Expérience
  • Jean-Kévin Duverne
  • Jean-Ricner Bellegarde
  • Dominique Simon
  • Duckens Nazon
  • Josué Casimir
  • Yassin Fortuné
  • Wilson Isidor
  • Lenny Joseph
  • Duke Lacroix
  • Derrick Etienne Jr.
  • Josué Duverger
  • Keeto Thermoncy
Argelia
  • Luca Zidane
  • Melvin Mastil
  • Aïssa Mandi
  • Rayan Aït-Nouri
  • Jaouen Hadjam
  • Samir Chergui
  • Nabil Bentaleb
  • Farès Chaïbi
  • Houssem Aouar
  • Riyad Mahrez
  • Amine Gouiri
  • Anis Hadj Moussa
  • Farès Ghedjemis
  • Rafik Belghali
  • Ibrahim Maza
  • Ramiz Zerrouki
Bosnia
  • Dženis Burnić
  • Kerim Alajbegović
  • Sead Kolašinac
  • Ermedin Demirović
  • Amar Dedić
  • Ermin Mahmić
  • Osman Hadžikić
  • Armin Gigović
  • Benjamin Tahirović
  • Dennis Hadžikadunić
  • Samed Baždar
  • Jovo Lukić
  • Ivan Bašić
  • Amir Hadžiahmetović
  • Tarik Muharemovic
  • Haris Tabaković
  • Esmir Bajraktarević
Marruecos
  • Issa Diop
  • Redouane Halhal
  • Neil El Aynaoui
  • Samir El Mourabet
  • Ayyoub Bouaddi
  • Munir Mohamedi
  • Achraf Hakimi
  • Chadi Riad
  • Brahim Díaz
  • Zakaria El Ouahdi
  • Bilal El Khannouss
  • Noussair Mazraoui
  • Sofyan Amrabat
  • Yassine Bounou
DR Congo
  • Lionel Mpasi
  • Arthur Masuaku
  • Gédéon Kalulu
  • Dylan Batubinsika
  • Samuel Moutoussamy
  • Gaël Kakuta
  • Cédric Bakambu
  • Yoane Wissa
  • Simon Banza
  • Joris Kayembe
  • Noah Sadiki
  • Théo Bongonda
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Charles Pickel
Curazao
  • Eloy Room
  • Tyrick Bodak
  • Shurandy Sambo
  • Jurïen Gaari
  • Sherel Floranus
  • Armando Obispo
  • Riechedly Bazoer
  • Juninho Bacuna
  • Leandro Bacuna
  • Tyrese Noslin
  • Jürgen Locadia
  • Jeremy Antonisse
  • Kenji Gorré
  • Gervane Kastaneer
Cabo Verde
  • Sidny Lopes Cabral
  • Jamiro Monteiro
  • Deroy Duarte
  • Garry Rodrigues
  • Logan Costa
  • Steven Moreira
  • Willy Semedo
  • Wagner Pina
  • Telmo Arcanjo
  • Roberto Lopes
Qatar
  • Salah Zakaria
  • Ahmed Alaaeldin
  • Meshaal Barsham
  • Almoez Ali
  • Boualem Khoukhi
  • Lucas Mendes
  • Karim Boudiaf
  • Mohammed Muntari
  • Pedro Miguel
Senegal
  • Édouard Mendy
  • Mory Diaw
  • Kalidou Koulibaly
  • Moussa Niakhaté
  • Pape Gueye
  • Iliman Ndiaye
  • Nicolas Jackson
  • Ismail Jakobs
Turquía
  • Salih Özcan
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Kaan Ayhan
  • Kenan Yıldız
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Orkun Kökçü
  • Mert Müldür
Costa de Marfil
  • Yahia Fofana
  • Evan Ndicka
  • Guéla Doué
  • Seko Fofana
  • Nicolas Pépé
  • Evann Guessand
Irak
  • Hussein Ali
  • Amir Al-Ammari
  • Merchas Doski
  • Youssef Amyn
  • Frans Putros
  • Zidane Iqbal
Australia
  • Harry Souttar
  • Cameron Burgess
  • Miloš Degenek
  • Alessandro Circati
  • Awer Mabil
Ghana
  • Jerome Opoku
  • Antoine Semenyo
  • Elisha Owusu
  • Jordan Ayew
  • Iñaki Williams
Croacia
  • Josip Stanišić
  • Mateo Kovačić
  • Luka Sučić
  • Josip Šutalo
Nueva Zelanda
  • Tommy Smith
  • Joe Bell
  • Nando Pijnaker
Escocia
  • Angus Gunn
  • Scott McTominay
  • Ché Adams
Canadá
  • Alphonso Davies
  • Ismaël Koné
  • Jonathan David
USA
  • Antonee Robinson
  • Giovanni Reyna
  • Sergiño Dest
México
  • Obed Vargas
  • Santiago Giménez
  • Julián Quiñones
Paraguay
  • Juan José Cáceres
  • Andrés Cubas
Francia
  • Michael Olise
  • Marcus Thuram
Ecuador
  • Hernán Galíndez
  • John Yeboah
Jordania
  • Mo Abualnadi
Suiza
  • Breel Embolo
Argentina
  • Giuliano Simeone
  • Nico Paz
Irán
  • Saman Ghoddos
Uruguay
  • Fernando Muslera
Noruega
  • Erling Haaland
Portugal
  • Matheus Nunes
Inglaterra
  • Marc Guéhi
Corea del Sur
  • Jens Castrop
Alemania
  • Waldemar Anton
España
  • Aymeric Laporte
Bélgica
  • Amadou Onana
Japón
  • Zion Suzuki
Países Bajos
  • Guus Til
Egipto
  • Haissem Hassan

Francia y una realidad opuesta al prejuicio

Existe una realidad ineludible de que el paso francés está ligado a procesos coloniales o de protectorados en 19 actuales países africanos y con presencia que sigue vigente en la política y economía de muchos de ellos, por lo que las nacionalidades se ven intensamente atravesadas.

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Los procesos migratorios desde África hacia Europa han generado cambios étnicos marcados en las conformaciones de los equipos, pero la lista de representantes nacidos en un país que no es el que defenderán es mayor para el continente más grande.

Didier Deschamps sólo tiene tres nacidos fuera de suelo galo. Michael Olise se ha hecho viral por no hablar francés al haber nacido en Inglaterra con padre británico-nigeriano y madre franco-argelina, ahora jugando en Alemania. Marcus Thuram es hijo de Lilian, quien se encontraba jugando en Parma al momento de tenerlo.

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - Ukraine v France - Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland - September 5, 2025 France's Michael Olise celebrates scoring their first goal with Desire Doue REUTERS/Kacper PempelMichael Olise. Crédito: REUTERS/Kacper Pempel

Brice Samba, arquero de 32 años que hizo toda su carrera en Francia, si nació en Linzolo, República del Congo, y emigró de joven con su padre, histórico arquero congoleño.

El proceso inverso se da 13 nacidos en Francia jugando con Argelia, 11 con la República Democrática del Congo, 10 con Senegal, 8 con Costa de Marfil, 7 con Túnez, 3 con Ghana, 3 con Cabo Verde y 1 con Egipto. A esto se suman 12 en Haití.

El fenómeno Curazao

Los curazoleños poseen un plantel con 25 nacidos en los Países Bajos y sólo Tahith Chong, delantero del Sheffield United F. C. de la EFL Championship de Inglaterra, de la isla caribeña.

Soccer Football - International Friendly - Scotland v Curacao - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - May 30, 2026 Curacao's Tahith Chong celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Lee SmithTahith Chong. Crédito: Reuters/Lee Smith

Como nación que sigue siendo constituyente del Reino de los Países Bajos, por lo que su reina es Máxima, quienes nacieron en la isla o en Europa, pero con familiares de origen centroamericano, tienen derecho a ambas nacionalidades.

Durante el cierre de las Eliminatorias le “robaron” a Cabo Verde el mote de “el país más chico en jugar un Mundial”, gracias a sus sólo 150.000 habitantes.

Entre 1958 y 2010 participaron de las fases previas de Clasificación, sin éxito cercano. No escaparon a algunos momentos destacados en el Campeonato de Naciones de la Concacaf (el torneo previo a la Copa Oro), como lo fueron el tercer lugar en las ediciones de 1963 y 1969.

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El proceso de reclutamiento en busca de la diáspora de la anteriormente llamada Antillas Holandesas comenzó en 2011 con un lento proceso que de a poco ubicó al país en competiciones más serias de la CONCACAF.

Con el experimentado director técnico neerlandés Dick Advocaat al frente, quien fue traído nuevamente a la selección por los jugadores y la presión de un sponsor clave para la Federación, tendrán un impactante debut ante Alemania.

Argentina también tiene lo suyo

La lista de convocados de Lionel Scaloni no escapa a la extensa nómina de nacidos lejos de su patria. La campeona defensora contará con Nicolás Paz de Santa Cruz de Tenerife, España, y Giuliano Simeone de Roma, Italia.

Nico es hijo de Pablo Ariel Paz, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y miembro del equipo en el Mundial de Francia 1998. Tenerife era el equipo del defensor al momento del nacimiento del ahora volante del seleccionado.

May 31, 2026; Kansas City, Missouri, USA; Nicolas Paz of Argentina arrive for the 2026 FIFA World Cup at Kansas City International Airport. Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn ImagesNicolás Paz. Crédito: Denny Medley-Imagn Images

El caso de Giuliano resulta aún más evidente. El hermano de Giovanni, presente en el debut de la era Scaloni, nació mientras el Cholo jugaba en la Lazio.

A la inversa, en modo exportación, habrá nacidos en suelo argentino que defenderán colores de países latinoamericanos: los paraguayos Andrés Romero Gamarra, Andrés Cubas y Juan Cáceres, el ecuatoriano Hernán Galíndez, el mexicano Santiago Giménez y el uruguayo Fernando Muslera.

Qatar y una práctica repetida

El último anfitrión, apalancado por su poder económico, ha intentado llevar a cabo un proceso similar al que aplicó de forma burda en el handball. En 2015, cuando también albergaron el mundial de esta disciplina, conformaron un equipo con el 80% de jugadores nacionalizados en la previa y desde diversas partes del mundo.

No se estima que los qataríes lleguen a la final de 2026 en fútbol como ocurrió en dicha ocasión del handball, pero si poseen nombres ligados únicamente al plano laboral con el país de Medio Oriente.

Soccer Football - FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v United Arab Emirates - Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar - October 14, 2025 Qatar's Pedro Miguel celebrates scoring their second goal with Lucas Mendes REUTERS/Ibraheem Al OmariPedro Miguel y Lucas Mendes. Crédito: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Algunos ejemplos son el brasileño Lucas Mendes que juega desde 2014 en Qatar, el portugués de ascendencia caboverdiana Pedro Miguel que juega desde 2011 o el belga Edmilson Junior de ascendencia brasileña que juega desde 2018.

La migración europea

Internamente, el viejo continente también tiene sus procesos migratorios marcados por las guerras y las cercanías de sus fronteras que afectan los estados de la ex Yugoslavia, Alemania en todas las direcciones y el nombrado Francia.

Los Gastarbeiter (trabajadores invitados) del Wirtschaftswunder (Milagro Económico) alemán entre los 50 y 60, donde tras firmar acuerdos con otros países, el que más inmigrantes aportó fue Turquía. Los apellidos y rasgos afectan a ambos planteles, pero quienes sí poseen nacidos fuera de su país son los turcos. Figuran destacados como Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán y Kenan Yıldız de la Juventus.

El caso de los balcánicos es el más repetido en la historia y el que posee mayor cantidad de conflictos étnicos y bélicos reflejados en el campo de juego con sus nombres y alguna que otra pelea.

Bosnia, el más dañado en los años 90, tiene en su lista a cuatro nacidos en Alemania, tres en Austria, tres en Suecia, dos en Serbia, uno en Croacia, uno en Dinamarca, uno en Suiza, uno en Eslovenia y uno en EE.UU.

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