El Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 tendrá, al menos hasta la presentación de listas oficiales a este 6 de junio, casi 300 jugadores que vestirán la camiseta de un país en el cual no nacieron.
Los nacidos en un país para el que no jugarán en el Mundial: migración, guerras y sorpresas
Diferentes historias que incluyen procesos coloniales en el pasado, la búsqueda de la diáspora en el presente y las relaciones familiares con otros jugadores.
Migraciones, padres deportistas, reinados e historias de conquistas son algunos de los motivos que engloban los cambios de representación. No se trata exclusivamente de lisas y llanas nacionalizaciones, sino de procesos particulares que afectan a 40 de los 48 países participantes de la mayor cita deportiva.
Serán 289 los jugadores dentro de una lista que pasa por todos los continentes y niveles deportivos, incluyendo incluso a Argentina hacia dentro y fuera de sus fronteras.
La lista completa
- Montassar Talbi
- Dylan Bronn
- Yan Valery
- Ellyes Skhiri
- Hannibal Mejbri
- Ismaël Gharbi
- Elias Saad
- Rayan Elloumi
- Anis Ben Slimane
- Omar Rekik
- Sebastian Tounekti
- Adem Arous
- Moutaz Neffati
- Johny Placide
- Alexandre Pierre
- Martin Expérience
- Jean-Kévin Duverne
- Jean-Ricner Bellegarde
- Dominique Simon
- Duckens Nazon
- Josué Casimir
- Yassin Fortuné
- Wilson Isidor
- Lenny Joseph
- Duke Lacroix
- Derrick Etienne Jr.
- Josué Duverger
- Keeto Thermoncy
- Luca Zidane
- Melvin Mastil
- Aïssa Mandi
- Rayan Aït-Nouri
- Jaouen Hadjam
- Samir Chergui
- Nabil Bentaleb
- Farès Chaïbi
- Houssem Aouar
- Riyad Mahrez
- Amine Gouiri
- Anis Hadj Moussa
- Farès Ghedjemis
- Rafik Belghali
- Ibrahim Maza
- Ramiz Zerrouki
- Dženis Burnić
- Kerim Alajbegović
- Sead Kolašinac
- Ermedin Demirović
- Amar Dedić
- Ermin Mahmić
- Osman Hadžikić
- Armin Gigović
- Benjamin Tahirović
- Dennis Hadžikadunić
- Samed Baždar
- Jovo Lukić
- Ivan Bašić
- Amir Hadžiahmetović
- Tarik Muharemovic
- Haris Tabaković
- Esmir Bajraktarević
- Issa Diop
- Redouane Halhal
- Neil El Aynaoui
- Samir El Mourabet
- Ayyoub Bouaddi
- Munir Mohamedi
- Achraf Hakimi
- Chadi Riad
- Brahim Díaz
- Zakaria El Ouahdi
- Bilal El Khannouss
- Noussair Mazraoui
- Sofyan Amrabat
- Yassine Bounou
- Lionel Mpasi
- Arthur Masuaku
- Gédéon Kalulu
- Dylan Batubinsika
- Samuel Moutoussamy
- Gaël Kakuta
- Cédric Bakambu
- Yoane Wissa
- Simon Banza
- Joris Kayembe
- Noah Sadiki
- Théo Bongonda
- Aaron Wan-Bissaka
- Charles Pickel
- Eloy Room
- Tyrick Bodak
- Shurandy Sambo
- Jurïen Gaari
- Sherel Floranus
- Armando Obispo
- Riechedly Bazoer
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Tyrese Noslin
- Jürgen Locadia
- Jeremy Antonisse
- Kenji Gorré
- Gervane Kastaneer
- Sidny Lopes Cabral
- Jamiro Monteiro
- Deroy Duarte
- Garry Rodrigues
- Logan Costa
- Steven Moreira
- Willy Semedo
- Wagner Pina
- Telmo Arcanjo
- Roberto Lopes
- Salah Zakaria
- Ahmed Alaaeldin
- Meshaal Barsham
- Almoez Ali
- Boualem Khoukhi
- Lucas Mendes
- Karim Boudiaf
- Mohammed Muntari
- Pedro Miguel
- Édouard Mendy
- Mory Diaw
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhaté
- Pape Gueye
- Iliman Ndiaye
- Nicolas Jackson
- Ismail Jakobs
- Salih Özcan
- Hakan Çalhanoğlu
- Kaan Ayhan
- Kenan Yıldız
- Ferdi Kadıoğlu
- Orkun Kökçü
- Mert Müldür
- Yahia Fofana
- Evan Ndicka
- Guéla Doué
- Seko Fofana
- Nicolas Pépé
- Evann Guessand
- Hussein Ali
- Amir Al-Ammari
- Merchas Doski
- Youssef Amyn
- Frans Putros
- Zidane Iqbal
- Harry Souttar
- Cameron Burgess
- Miloš Degenek
- Alessandro Circati
- Awer Mabil
- Jerome Opoku
- Antoine Semenyo
- Elisha Owusu
- Jordan Ayew
- Iñaki Williams
- Josip Stanišić
- Mateo Kovačić
- Luka Sučić
- Josip Šutalo
- Tommy Smith
- Joe Bell
- Nando Pijnaker
- Angus Gunn
- Scott McTominay
- Ché Adams
- Alphonso Davies
- Ismaël Koné
- Jonathan David
- Antonee Robinson
- Giovanni Reyna
- Sergiño Dest
- Obed Vargas
- Santiago Giménez
- Julián Quiñones
- Juan José Cáceres
- Andrés Cubas
- Michael Olise
- Marcus Thuram
- Hernán Galíndez
- John Yeboah
- Mo Abualnadi
- Breel Embolo
- Giuliano Simeone
- Nico Paz
- Saman Ghoddos
- Fernando Muslera
- Erling Haaland
- Matheus Nunes
- Marc Guéhi
- Jens Castrop
- Waldemar Anton
- Aymeric Laporte
- Amadou Onana
- Zion Suzuki
- Guus Til
- Haissem Hassan
Francia y una realidad opuesta al prejuicio
Existe una realidad ineludible de que el paso francés está ligado a procesos coloniales o de protectorados en 19 actuales países africanos y con presencia que sigue vigente en la política y economía de muchos de ellos, por lo que las nacionalidades se ven intensamente atravesadas.
Los procesos migratorios desde África hacia Europa han generado cambios étnicos marcados en las conformaciones de los equipos, pero la lista de representantes nacidos en un país que no es el que defenderán es mayor para el continente más grande.
Didier Deschamps sólo tiene tres nacidos fuera de suelo galo. Michael Olise se ha hecho viral por no hablar francés al haber nacido en Inglaterra con padre británico-nigeriano y madre franco-argelina, ahora jugando en Alemania. Marcus Thuram es hijo de Lilian, quien se encontraba jugando en Parma al momento de tenerlo.
Brice Samba, arquero de 32 años que hizo toda su carrera en Francia, si nació en Linzolo, República del Congo, y emigró de joven con su padre, histórico arquero congoleño.
El proceso inverso se da 13 nacidos en Francia jugando con Argelia, 11 con la República Democrática del Congo, 10 con Senegal, 8 con Costa de Marfil, 7 con Túnez, 3 con Ghana, 3 con Cabo Verde y 1 con Egipto. A esto se suman 12 en Haití.
El fenómeno Curazao
Los curazoleños poseen un plantel con 25 nacidos en los Países Bajos y sólo Tahith Chong, delantero del Sheffield United F. C. de la EFL Championship de Inglaterra, de la isla caribeña.
Como nación que sigue siendo constituyente del Reino de los Países Bajos, por lo que su reina es Máxima, quienes nacieron en la isla o en Europa, pero con familiares de origen centroamericano, tienen derecho a ambas nacionalidades.
Durante el cierre de las Eliminatorias le “robaron” a Cabo Verde el mote de “el país más chico en jugar un Mundial”, gracias a sus sólo 150.000 habitantes.
Entre 1958 y 2010 participaron de las fases previas de Clasificación, sin éxito cercano. No escaparon a algunos momentos destacados en el Campeonato de Naciones de la Concacaf (el torneo previo a la Copa Oro), como lo fueron el tercer lugar en las ediciones de 1963 y 1969.
El proceso de reclutamiento en busca de la diáspora de la anteriormente llamada Antillas Holandesas comenzó en 2011 con un lento proceso que de a poco ubicó al país en competiciones más serias de la CONCACAF.
Con el experimentado director técnico neerlandés Dick Advocaat al frente, quien fue traído nuevamente a la selección por los jugadores y la presión de un sponsor clave para la Federación, tendrán un impactante debut ante Alemania.
Argentina también tiene lo suyo
La lista de convocados de Lionel Scaloni no escapa a la extensa nómina de nacidos lejos de su patria. La campeona defensora contará con Nicolás Paz de Santa Cruz de Tenerife, España, y Giuliano Simeone de Roma, Italia.
Nico es hijo de Pablo Ariel Paz, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y miembro del equipo en el Mundial de Francia 1998. Tenerife era el equipo del defensor al momento del nacimiento del ahora volante del seleccionado.
El caso de Giuliano resulta aún más evidente. El hermano de Giovanni, presente en el debut de la era Scaloni, nació mientras el Cholo jugaba en la Lazio.
A la inversa, en modo exportación, habrá nacidos en suelo argentino que defenderán colores de países latinoamericanos: los paraguayos Andrés Romero Gamarra, Andrés Cubas y Juan Cáceres, el ecuatoriano Hernán Galíndez, el mexicano Santiago Giménez y el uruguayo Fernando Muslera.
Qatar y una práctica repetida
El último anfitrión, apalancado por su poder económico, ha intentado llevar a cabo un proceso similar al que aplicó de forma burda en el handball. En 2015, cuando también albergaron el mundial de esta disciplina, conformaron un equipo con el 80% de jugadores nacionalizados en la previa y desde diversas partes del mundo.
No se estima que los qataríes lleguen a la final de 2026 en fútbol como ocurrió en dicha ocasión del handball, pero si poseen nombres ligados únicamente al plano laboral con el país de Medio Oriente.
Algunos ejemplos son el brasileño Lucas Mendes que juega desde 2014 en Qatar, el portugués de ascendencia caboverdiana Pedro Miguel que juega desde 2011 o el belga Edmilson Junior de ascendencia brasileña que juega desde 2018.
La migración europea
Internamente, el viejo continente también tiene sus procesos migratorios marcados por las guerras y las cercanías de sus fronteras que afectan los estados de la ex Yugoslavia, Alemania en todas las direcciones y el nombrado Francia.
Los Gastarbeiter (trabajadores invitados) del Wirtschaftswunder (Milagro Económico) alemán entre los 50 y 60, donde tras firmar acuerdos con otros países, el que más inmigrantes aportó fue Turquía. Los apellidos y rasgos afectan a ambos planteles, pero quienes sí poseen nacidos fuera de su país son los turcos. Figuran destacados como Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán y Kenan Yıldız de la Juventus.
El caso de los balcánicos es el más repetido en la historia y el que posee mayor cantidad de conflictos étnicos y bélicos reflejados en el campo de juego con sus nombres y alguna que otra pelea.
Bosnia, el más dañado en los años 90, tiene en su lista a cuatro nacidos en Alemania, tres en Austria, tres en Suecia, dos en Serbia, uno en Croacia, uno en Dinamarca, uno en Suiza, uno en Eslovenia y uno en EE.UU.