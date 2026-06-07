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La más difícil del álbum

El único lugar en el que Messi no es figura repetida

Decenas de chicos y grandes se congregan en un amplio gazebo en plena Lincoln Road de Miami para canjear figuritas y tratar de conseguir las que faltan para llenar el álbum del Mundial. La de Messi es una de las más complicadas.

Chicos y grandes atraídos por las figuritas y yendo "al canje" para tratar de llenar el álbum. Todo esto, en Lincoln Road, en el corazón de MiamiChicos y grandes atraídos por las figuritas y yendo "al canje" para tratar de llenar el álbum. Todo esto, en Lincoln Road, en el corazón de Miami
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(Enviado Especial a Estados Unidos)

¿Cuántas veces habrás leído o escuchado que “Messi fue la figurita repetida”? Muchas, ¿no? Es lógico suponerlo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los partidos que jugó con la selección, fue el mejor de todos. Y por ende, la figura del equipo y también del partido. Pero en este caso, Messi no es la figurita repetida, sino la figurita difícil.

Sobre la calle Lincoln, una de las arterias principales de Miami Beach, están las principales tiendas, también los gazebos ideales para aquellos turistas que quieren almorzar al paso con frutas o algo fresco y un lugar en el que grandes y chicos se agolpan para el histórico e interminable “canje de figuritas”.

El Litoral llegó a Miami: ya se vive el clima mundialista

El Litoral llegó a Miami: ya se vive el clima mundialista

Es que el Mundial también tiene esto y llenar el álbum de figuritas es un objetivo en sí mismo, además de la coronación de un gran esfuerzo (económico, sobre todo). Comprar los paquetes implica la posibilidad concreta de que se repitan las figuritas. Y hay que ir al canje para encontrar las que no se tienen, cambiándolas por las que se repiten y a otros les falta.

El pequeño Jorge es un cubano de 12 años que está con su mamá (dicho sea de paso, más fanática que él) y le cuenta a El Litoral que “llené el de Qatar, también el de la Copa América y ahora estoy tratando de llenar este”, a la vez que se manifiesta un entendedor del fútbol internacional y no oculta que Argentina es candidata, aunque pone a nuestra selección en un mismo plano con otras.

Con orgullo, Jorge, que es un cubano admirador del fútbol argentino, muestra a El Litoral que tiene todas las figuritas de Argentina, incluida la de MessiCon orgullo, Jorge, que es un cubano admirador del fútbol argentino, muestra a El Litoral que tiene todas las figuritas de Argentina, incluida la de Messi

Jorge ya tiene completo a Argentina, pero le faltan varias. “La más difícil es la 00”, cuenta. Y lo dice con convicción, porque las figuritas tienen sus números. Pero a él le falta y allí está en la búsqueda y canjeando por alguna de las que se repiten.

El pequeño Manuel quiere la de Messi... Pero no sale ni encuentra a alguien que la tenga repetida.El pequeño Manuel quiere la de Messi... Pero no sale ni encuentra a alguien que la tenga repetida.

Manuel es más chiquito e hijo de un matrimonio de argentinos que hace un tiempo están radicados en Miami. “Va a salir campeón Argentina”, dice el pequeño Manuel, mientras abre los paquetes que le trajo su padre. “Tenemos una cábala: abrimos los paquetes al revés, es decir viendo el reverso de las figuritas y no la parte principal, donde está la cara del jugador”, señala, porque el objetivo es que salga la de Messi… Y no sale.

El niño paraguayo y su cara de felicidad por encontrar una que no tenía y que le hacía faltaEl niño paraguayo y su cara de felicidad por encontrar una que no tenía y que le hacía falta

Son decenas de chicos y grandes, todos abriendo el juego -y los paquetes-, tratando de conseguir aquellas que le faltan para no seguir gastando dinero en paquetes de figuritas y lograr el objetivo de llenar el álbum.

El papá es colombiano, el niño también, pero no oculta su amor por Messi y tiene la camiseta argentina. Algo que se repite en todos los rincones del planeta.El papá es colombiano, el niño también, pero no oculta su amor por Messi y tiene la camiseta argentina. Algo que se repite en todos los rincones del planeta.
Lo dicho: los grandes se enloquecen más que los chicos por encontrar las figuritas que faltan para completar el álbumLo dicho: los grandes se enloquecen más que los chicos por encontrar las figuritas que faltan para completar el álbum
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