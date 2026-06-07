(Enviado Especial a Estados Unidos)
El único lugar en el que Messi no es figura repetida
Decenas de chicos y grandes se congregan en un amplio gazebo en plena Lincoln Road de Miami para canjear figuritas y tratar de conseguir las que faltan para llenar el álbum del Mundial. La de Messi es una de las más complicadas.
¿Cuántas veces habrás leído o escuchado que “Messi fue la figurita repetida”? Muchas, ¿no? Es lógico suponerlo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los partidos que jugó con la selección, fue el mejor de todos. Y por ende, la figura del equipo y también del partido. Pero en este caso, Messi no es la figurita repetida, sino la figurita difícil.
Sobre la calle Lincoln, una de las arterias principales de Miami Beach, están las principales tiendas, también los gazebos ideales para aquellos turistas que quieren almorzar al paso con frutas o algo fresco y un lugar en el que grandes y chicos se agolpan para el histórico e interminable “canje de figuritas”.
Es que el Mundial también tiene esto y llenar el álbum de figuritas es un objetivo en sí mismo, además de la coronación de un gran esfuerzo (económico, sobre todo). Comprar los paquetes implica la posibilidad concreta de que se repitan las figuritas. Y hay que ir al canje para encontrar las que no se tienen, cambiándolas por las que se repiten y a otros les falta.
El pequeño Jorge es un cubano de 12 años que está con su mamá (dicho sea de paso, más fanática que él) y le cuenta a El Litoral que “llené el de Qatar, también el de la Copa América y ahora estoy tratando de llenar este”, a la vez que se manifiesta un entendedor del fútbol internacional y no oculta que Argentina es candidata, aunque pone a nuestra selección en un mismo plano con otras.
Jorge ya tiene completo a Argentina, pero le faltan varias. “La más difícil es la 00”, cuenta. Y lo dice con convicción, porque las figuritas tienen sus números. Pero a él le falta y allí está en la búsqueda y canjeando por alguna de las que se repiten.
Manuel es más chiquito e hijo de un matrimonio de argentinos que hace un tiempo están radicados en Miami. “Va a salir campeón Argentina”, dice el pequeño Manuel, mientras abre los paquetes que le trajo su padre. “Tenemos una cábala: abrimos los paquetes al revés, es decir viendo el reverso de las figuritas y no la parte principal, donde está la cara del jugador”, señala, porque el objetivo es que salga la de Messi… Y no sale.
Son decenas de chicos y grandes, todos abriendo el juego -y los paquetes-, tratando de conseguir aquellas que le faltan para no seguir gastando dinero en paquetes de figuritas y lograr el objetivo de llenar el álbum.