(Enviados Especiales a Estados Unidos)
En Miami hace calor, pero, ¿hay clima de Mundial?
El Litoral recorrió las calles de esta ciudad y pudimos comprobar que, a diferencia de lo que se vivió hace dos años con la Copa América, ahora la relación de los norteamericanos con el fútbol parece estar cambiando. Al menos, para darle un matiz más popular a este torneo que se viene.
La mayoría de los que habitan Miami no nacieron en Miami. Y si considera que la apreciación es exagerada, se podría decir que el máximo porcentaje de habitantes no nativos de alguna ciudad, en el mundo, están en Miami. Muchos llegan y se quedan. Razones no le faltan. Encuentran opciones de trabajo y el encanto inigualable de esta ciudad que es más caribeña que norteamericana.
De todos modos, para los argentinos que llegaron para quedarse, pagar 190 dólares por la camiseta oficial “de jugador” (porque está la oficial pero de hincha), representa mucho dinero. Igual que para un argentino que vive en la Argentina. Entonces, hay que manejar opciones. La azul vale 140 o también se puede optar por la que tiene dos estrellas y se usó en Qatar, por 110. La camiseta oficial “de jugador” de Brasil, cuesta 175 dólares. Y para ellos, también es una camiseta cara.
Hay clima en Miami. Se ve mucha gente con camisetas de distintas selecciones, porque acá en Miami hay colombianos, paraguayos, uruguayos, brasileños y argentinos a montones. Y si hablamos de los paraguayos, no ocultan su amor por Alfaro. “¿Así que ustedes son de Santa Fe?, allí cerca nació Alfaro. No sabíamos que le dicen Lechuga, pero lo llevamos en el corazón. Es un hombre que se ha ganado el amor de todo el pueblo paraguayo por lo que está haciendo”, dicen ellos, refiriéndose a Gustavo Alfaro y su gran trabajo al frente de la selección paraguaya.
De a poco, las calles se ornamentan, los negocios exhiben sus artículos vinculados al Mundial y Estados Unidos se prepara – al menos así se vive en Miami – para un campeonato histórico, con 48 selecciones, tres países y 104 partidos.