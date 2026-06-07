Faltan cuatro días

En Miami hace calor, pero, ¿hay clima de Mundial?

El Litoral recorrió las calles de esta ciudad y pudimos comprobar que, a diferencia de lo que se vivió hace dos años con la Copa América, ahora la relación de los norteamericanos con el fútbol parece estar cambiando. Al menos, para darle un matiz más popular a este torneo que se viene.