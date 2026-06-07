Wesley quedó fuera del Mundial a cuatro días del inicio tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el amistoso de Brasil ante Egipto en Cleveland, informó la CBF. Con esta baja la Canarinha perdió a uno de sus titulares y único lateral derecho del plantel.
Brasil pierde a uno de sus titulares a cuatro días del inicio del Mundial 2026
Wesley, el único lateral derechos del plantel, sufrió una lesión en el amistoso ante Egipto y fue descartado de la plantilla. El DT llamó a Éderson como reemplazo.
Ante la baja de Wesley, el cuerpo técnico, liderado por Ancelotti, decidió un reemplazo inesperado: convocó al mediocampista Éderson del Atalanta. La decisión de llamar a Éderson implica traer a un futbolista fuera de su puesto natural como respuesta a la baja en el lateral derecho; el reemplazo busca cubrir el hueco que deja Wesley en la banda derecha.
Wesley, de 22 años y formado en Flamengo, abandonó el amistoso ante Egipto llorando a los 16 minutos y fue reemplazado en el campo; la resonancia confirmó la lesión y dejó a la selección en la incertidumbre a cuatro días del Mundial. Ancelotti afronta su primer Mundial al frente de Brasil con la baja de Wesley como uno de los contratiempos físicos previos al torneo.
La convocatoria de Éderson como reemplazo fue oficializada tras la baja de Wesley; Brasil perdió así a un lateral de origen y el cuerpo técnico apuesta por soluciones internas, con la confianza de Ancelotti en un futbolista que puede adaptarse fuera de su puesto.
Adaptación al puesto
Con Wesley fuera, el puesto del lateral derecho queda en discusión entre Danilo y Roger Ibáñez como alternativas naturales. La baja de Wesley deja a la banda derecha sin un lateral de origen y obliga a Ancelotti a redistribuir piezas en la defensa.
En la prelista figuraban otros nombres para ese puesto, pero la salida de Wesley empujó al cuerpo técnico a priorizar el reemplazo táctico por medio de un volante. Brasil perdió a Wesley en la antesala del torneo y la ausencia del jugador de la Roma obliga a resolver el puesto con recursos de la nómina actual.
La lesión de Wesley altera la planificación defensiva y convierte en clave la adaptación de Danilo o la versatilidad de Ibáñez; el puesto que buscaba ocupar Wesley en el once ahora dependerá de decisiones rápidas del cuerpo técnico de Ancelotti.
La lectura de Ancelotti
Ancelotti informó que convocó a Éderson como reemplazo tras la lesión de Wesley; Éderson, mediocampista del Atalanta, suma experiencia en clubes brasileños y europeos y llega para integrarse a la concentración de Brasil.
La inclusión de Éderson refleja la confianza del entrenador en adaptar un futbolista fuera de su puesto para cubrir necesidades inmediatas. El reemplazo aumenta las alternativas en el mediocampo y modifica la relación de jugadores por puesto en la convocatoria.
Éderson fue citado por primera vez en 2025 y suma pocos partidos con la selección; su convocatoria como reemplazo por la baja de Wesley es una apuesta de Ancelotti para mantener el equilibrio del equipo a cuatro días del Mundial.
La baja de Wesley y el reemplazo por Éderson dejan a Brasil con la obligación institucional de ajustar la nómina antes del debut en el Grupo C; con la salida del lateral, Danilo y Ibáñez competirán por el puesto y la selección mantendrá la esperanza de pelear por el título pese a la lesión.