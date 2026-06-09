El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, cuestionó a un medio español luego de la difusión de una versión que aseguraba que consulta decisiones tácticas con Lionel Messi. El director técnico aclaró la situación y afirmó que sus declaraciones fueron malinterpretadas.
Scaloni expresó su enojo con un diario español por una información sobre Messi
El entrenador argentino aclaró una información difundida en Europa, negó injerencias del capitán en cuestiones tácticas y pidió corregir la interpretación.
Durante una conferencia de prensa, el DT campeón del mundo explicó que la polémica surgió tras una entrevista en un medio argentino, donde respondió sobre el vínculo que mantiene con el capitán albiceleste.
La aclaración de Scaloni
Según explicó el entrenador oriundo de Pujato, la situación se originó a partir de una respuesta vinculada a las decisiones relacionadas con Messi dentro del plantel.
“Aprovecho a aclarar algo. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con él y yo dije sí a las decisiones en cuanto a él. Tergiversaron la respuesta en un medio de afuera y salió en todos lados que yo consultaba cosas con él”, expresó.
Además, remarcó que decidió hacer pública la aclaración especialmente para evitar interpretaciones erróneas sobre el rol del capitán en el funcionamiento del equipo.
El enojo con un diario español
El conflicto surgió luego de que el diario español publicara que Scaloni consultaba con Messi decisiones tácticas que involucraban al conjunto argentino, una versión que generó malestar en el entrenador.
“Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó sinceramente. Fue un medio que no es argentino. Me jodió. Espero que haya sido una confusión y si lo pueden sacar me haría un gran favor”, sostuvo el seleccionador.
El técnico también dejó en claro cómo es la relación profesional que mantiene con el futbolista rosarino y negó cualquier intervención del jugador en la conformación táctica del equipo.
“En los años que yo llevo acá no me ha dicho ni una palabra del equipo. Con él lo que sea, siempre. Lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo: no voy a hacer nada que él no quiera. Ahora, a partir de ahí decido yo cómo juega el equipo”, afirmó.
La comparación con Ronaldo
En otro tramo de su explicación, Scaloni hizo referencia a una consulta similar realizada a Roberto Martínez, entrenador de Portugal, sobre su relación con Cristiano Ronaldo en la toma de decisiones.
Según contó, el DT portugués respondió que trabajan de manera diferente, aunque el seleccionador argentino relativizó esa interpretación.
“Le preguntaron al entrenador de Portugal si él hacía lo mismo con Ronaldo. Como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que trabajaban de manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo, y después el equipo lo arma como es lógico”, concluyó el técnico argentino.