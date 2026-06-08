El DT habló en conferencia desde Alabama

“Jugará unos minutos”: Scaloni confirmó la presencia de Messi contra Islandia

El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa del amistoso frente a Islandia, el último ensayo antes del estreno ante Argelia. Se refirió al estado físico de Lionel Messi, las lesiones que preocupan al cuerpo técnico y la necesidad de administrar cargas para evitar nuevos contratiempos.