La Selección argentina sigue generando un fenómeno de convocatoria en cualquier parte del mundo. A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni alcanzó un nuevo récord de asistencia durante el amistoso frente a Honduras disputado en Estados Unidos.
La Scaloneta volvió a romper marcas: más de 91 mil personas vieron el triunfo ante Honduras en Texas
El amistoso disputado en el Kyle Field se convirtió en el partido con mayor asistencia de toda la era Scaloni. La Selección superó incluso el público registrado en la final de Qatar 2022.
El encuentro, que terminó con victoria albiceleste por 2 a 0, reunió a 91.102 espectadores en el Kyle Field de Texas y se transformó en el partido más concurrido de todo el ciclo encabezado por el actual cuerpo técnico.
Una marca inédita para la era Scaloni
La cifra registrada en Texas representa un récord absoluto para la Selección desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador. El imponente marco superó todos los registros acumulados durante los 95 partidos disputados bajo su conducción y confirmó el impacto internacional que adquirió el seleccionado argentino después de la conquista de la Copa del Mundo.
Las tribunas del estadio se poblaron de camisetas albicelestes y transformaron el amistoso en una verdadera fiesta argentina a miles de kilómetros de Buenos Aires.
Superó incluso a la final de Qatar
Hasta este compromiso frente a Honduras, el partido con mayor asistencia de la era Scaloni había sido la final del Mundial de Qatar 2022. Aquel histórico encuentro frente a Francia en el estadio Lusail contó con 88.966 espectadores, una cifra extraordinaria que ahora quedó por debajo de la registrada en territorio estadounidense.
El dato refleja el crecimiento del fenómeno de la Selección y la capacidad de convocatoria que mantiene incluso en partidos amistosos previos a una Copa del Mundo.
Récord también para el estadio
La presencia de más de 91 mil personas no solo representó una marca para Argentina.
El partido también estableció el mayor registro de público para un encuentro de fútbol en el Kyle Field, recinto ubicado en el estado de Texas y habitualmente utilizado para eventos deportivos universitarios.
La cifra superó el récord anterior del estadio, que pertenecía a un amistoso disputado en 2024 entre Brasil y México y que había convocado a cerca de 85 mil espectadores.
Un antecedente todavía mayor
Aunque el récord corresponde a la era Scaloni, existe un antecedente reciente con una asistencia superior para un partido de la Selección argentina.
Fue en junio de 2017, durante el debut de Jorge Sampaoli como entrenador, cuando Argentina enfrentó a Brasil en el Melbourne Cricket Ground de Australia.
Aquella jornada reunió a 95.569 personas y continúa siendo uno de los encuentros con mayor concurrencia de la historia del seleccionado nacional.
Ahora, con el Mundial 2026 a punto de comenzar, la Scaloneta volvió a demostrar que su impacto trasciende fronteras y mantiene una enorme capacidad de movilización en cualquier escenario.