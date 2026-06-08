Buenas noticias

Alivio en Dinamarca: Eriksen evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas

El mediocampista danés Christian Eriksen protagonizó un nuevo episodio que generó preocupación mundial durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Sin embargo, tras ser trasladado a un hospital para realizarse estudios de control, las noticias son alentadoras: el futbolista se encuentra estable, de buen ánimo y podría recibir el alta médica en las próximas horas.