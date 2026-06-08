Horas decisivas

Preocupación en Uruguay: Araújo viaja a Barcelona para recuperarse a contrarreloj antes del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección uruguaya enfrenta una de sus principales preocupaciones. Ronald Araújo, uno de los referentes defensivos del equipo de Marcelo Bielsa, viajó a Barcelona para someterse a un tratamiento específico por una molestia muscular que pone en duda su presencia en el debut ante Arabia Saudita. El cuerpo técnico autorizó la decisión y espera contar con el futbolista nuevamente en las próximas horas.