La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en la selección uruguaya las miradas están puestas en Ronald Araújo. El defensor del Barcelona y uno de los pilares del equipo dirigido por Marcelo Bielsa encendió las alarmas tras viajar a España para tratar una molestia muscular que arrastra desde los últimos días de preparación.
Preocupación en Uruguay: Araújo viaja a Barcelona para recuperarse a contrarreloj antes del Mundial
A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección uruguaya enfrenta una de sus principales preocupaciones. Ronald Araújo, uno de los referentes defensivos del equipo de Marcelo Bielsa, viajó a Barcelona para someterse a un tratamiento específico por una molestia muscular que pone en duda su presencia en el debut ante Arabia Saudita. El cuerpo técnico autorizó la decisión y espera contar con el futbolista nuevamente en las próximas horas.
La decisión fue tomada de común acuerdo entre el futbolista, el cuerpo técnico de la selección y los servicios médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con el objetivo de acelerar su recuperación y aumentar las posibilidades de que llegue en condiciones al debut mundialista.
Tratamiento especial con los médicos del Barcelona
Araújo permanecerá durante un corto período en Cataluña para ser atendido por los profesionales médicos del Barcelona, quienes siguen de cerca su evolución física durante toda la temporada y conocen en detalle su historial clínico.
La medida apunta a optimizar los tiempos de recuperación y aplicar un tratamiento específico para superar la molestia muscular que le impidió entrenarse con normalidad en los últimos días.
Según informó la periodista Soledad Cejas, de DSports, la dolencia adquirió una relevancia suficiente como para que el defensor decidiera abandonar temporalmente la concentración y ponerse en manos de los especialistas del club catalán.
Desde la AUF confirmaron oficialmente la situación y respaldaron la determinación adoptada por el jugador.
“Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión”, indicó el comunicado difundido por el organismo.
La previsión es que Araújo se reincorpore a la delegación este martes para viajar junto al resto del plantel rumbo a Estados Unidos, donde Uruguay afrontará la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Una pieza clave para el esquema de Bielsa
La situación genera especial preocupación porque Araújo se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes dentro del proyecto de Marcelo Bielsa.
Su fortaleza física, velocidad y capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral lo transformaron en una pieza estratégica dentro del sistema del entrenador argentino.
El defensor fue titular en los últimos tres amistosos disputados por la Celeste y también tuvo una participación destacada durante las Eliminatorias Sudamericanas, donde se convirtió en uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico.
Hasta el momento acumula 27 partidos y un gol con la camiseta uruguaya, estadísticas que reflejan el peso específico que ha adquirido dentro del seleccionado.
El debut ante Arabia Saudita, en duda
Aunque desde el entorno de la selección mantienen la cautela y evitan hablar de una lesión de gravedad, la realidad es que la evolución de Araújo será seguida día a día durante la próxima semana.
Su presencia en el estreno mundialista frente a Arabia Saudita aún no está garantizada y dependerá de cómo responda al tratamiento y de las evaluaciones médicas posteriores.
Para Bielsa, la eventual ausencia de uno de sus principales referentes defensivos representaría un contratiempo importante en la antesala del torneo, especialmente teniendo en cuenta la experiencia internacional y el liderazgo que aporta el futbolista del Barcelona.
Mientras tanto, en el búnker uruguayo prevalece la expectativa. La prioridad es recuperar a una de las figuras de la Celeste sin asumir riesgos innecesarios, con la esperanza de que pueda estar disponible cuando Uruguay inicie su camino en la búsqueda de una destacada actuación en el Mundial 2026.