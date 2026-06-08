Tras el 3-0 ante Guatemala

Ecuador llega fortalecido al Mundial: Beccacece valoró la unidad del plantel por encima de los nombres

La selección de Ecuador cerró su preparación para el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3 a 0 sobre Guatemala. Tras el encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece resaltó el trabajo realizado durante todo el proceso, puso el foco en la fortaleza colectiva del plantel y aseguró que todos los convocados tendrán un papel fundamental en la búsqueda de una actuación histórica en la máxima cita del fútbol.