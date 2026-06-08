Ecuador llegará al Mundial 2026 con confianza renovada. La victoria por 3 a 0 frente a Guatemala, en el último amistoso previo al debut mundialista, dejó buenas sensaciones tanto por el rendimiento colectivo como por las respuestas individuales que obtuvo el cuerpo técnico.
Ecuador llega fortalecido al Mundial: Beccacece valoró la unidad del plantel por encima de los nombres
La selección de Ecuador cerró su preparación para el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3 a 0 sobre Guatemala. Tras el encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece resaltó el trabajo realizado durante todo el proceso, puso el foco en la fortaleza colectiva del plantel y aseguró que todos los convocados tendrán un papel fundamental en la búsqueda de una actuación histórica en la máxima cita del fútbol.
Finalizado el encuentro, Sebastián Beccacece compareció ante la prensa y dejó en claro cuál será uno de los pilares de su equipo durante la Copa del Mundo: la fortaleza del grupo por encima de cualquier individualidad.
“Fue un partido muy positivo. Estamos terminando la preparación mundialista después de un largo camino. Esto muestra la importancia que tiene la unidad, más allá de los nombres propios”, expresó el entrenador argentino.
Un plantel donde todos compiten por un lugar
Uno de los conceptos que más enfatizó Beccacece fue la competencia interna que logró generar durante los últimos meses de trabajo. El técnico destacó que la convocatoria definitiva no implica una división entre titulares y suplentes, sino la construcción de un grupo preparado para responder en cualquier circunstancia.
“Hoy estamos enfocados en los 26 futbolistas. Es tan importante el número 26 como los 11 que arrancan”, afirmó.
Según explicó, los amistosos disputados en la etapa final de preparación sirvieron para evaluar variantes, confirmar decisiones y comprobar que todos los convocados están en condiciones de pelear por un lugar dentro del equipo.
El entrenador considera que la exigencia de un torneo tan corto e intenso como el Mundial obliga a contar con un plantel amplio y comprometido, donde cada jugador pueda aportar cuando sea requerido.
Una prueba exigente antes de la gran cita
Más allá del resultado favorable, Beccacece reconoció que los amistosos previos al Mundial siempre generan una preocupación especial por el riesgo de lesiones.
“Hay temor de que pasen cosas que no queremos que pasen, pero logramos superar eso y salimos a dominar el partido”, señaló.
El entrenador valoró la actitud ofensiva de su equipo y consideró que la diferencia pudo haber sido incluso mayor antes del descanso.
“Tuvimos muchas situaciones y, de no ser por los palos, nos hubiésemos ido más felices al entretiempo. Después buscamos recambios para dosificar esfuerzos y es importante que todos los que entraron lo hicieron bien”, analizó.
La rotación permitió administrar cargas físicas y, al mismo tiempo, seguir sumando confianza de cara al debut en el torneo.
El Mundial ya está en el horizonte
Con la preparación concluida, el técnico ecuatoriano sabe que comienza una etapa completamente distinta. La exigencia aumentará y cada detalle tendrá un peso determinante.
“A partir de mañana empieza otra cosa. No vamos a olvidar lo que nos trajo hasta acá, pero obviamente comienza otro tipo de competencia”, sostuvo.
Beccacece se mostró optimista respecto de las posibilidades de Ecuador, aun reconociendo la dificultad del grupo que deberá afrontar.
“Vamos a prepararnos de la misma manera y exigiéndonos un poco más cada uno. La competencia nos llevará a un nivel extremo. Estoy convencido de que en el grupo exigente que nos tocó vamos a poder competir”, afirmó.
El entrenador cerró su análisis con un mensaje que resume la filosofía que intentó instalar desde su llegada al seleccionado.
“Buscamos coherencia entre lo que decimos y lo que queremos hacer. Estamos convencidos de que para conseguir buenos resultados necesitamos convicción y creer que podemos. Tenemos confianza, que es diferente a estar confiados. Somos responsables, trabajadores y queremos dar todo para que Ecuador tenga su mejor Mundial”.
Alivio por los lesionados
Uno de los temas que más preocupaba al cuerpo técnico tras el amistoso era el estado físico de algunos futbolistas que terminaron el partido con molestias.
Sin embargo, Beccacece llevó tranquilidad y descartó, al menos en principio, problemas de gravedad.
“De Yeboah no tengo ningún reporte preocupante por el momento. Alan Minda recibió un golpe en el tobillo y Kendry Páez está bien, no me han informado ninguna lesión”, explicó.
Con esas noticias alentadoras, Ecuador inicia la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 con el plantel prácticamente completo y la ilusión intacta de ser protagonista en el escenario más importante del fútbol internacional.