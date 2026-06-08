El Gran Premio de Mónaco dejó una situación poco habitual en la Fórmula 1. Varios pilotos recibieron penalizaciones por exceder el límite de velocidad en el pitlane, aunque en la mayoría de los casos la diferencia fue prácticamente imperceptible.
La explicación detrás de las sanciones: por qué Colapinto y otros pilotos fueron penalizados en Mónaco
Las sanciones por exceso de velocidad en el pitlane marcaron uno de los capítulos más polémicos del Gran Premio de Mónaco. Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly y otros pilotos fueron penalizados por diferencias mínimas respecto al límite permitido. Tras una revisión exhaustiva, la FIA descartó fallas en el sistema de medición y apuntó a una particular trazada utilizada en la entrada a boxes como la principal causa de las infracciones.
Según los documentos oficiales publicados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell y Pierre Gasly fueron sancionados por superar el límite en apenas 0,1 kilómetros por hora. Las cifras despertaron interrogantes entre equipos, pilotos y aficionados, especialmente por tratarse de márgenes extremadamente reducidos.
La situación adquirió mayor relevancia debido a que las sanciones tuvieron incidencia directa en el resultado final de la carrera, una de las más estratégicas y exigentes del calendario.
La FIA descarta errores y apunta a la trazada de ingreso
Tras analizar los datos generados durante la competencia, la FIA aseguró que no encontró ninguna irregularidad en sus sistemas de cronometraje ni en los dispositivos de medición utilizados durante la carrera.
La hipótesis que maneja el organismo es que muchos pilotos aprovecharon una característica particular de la entrada al pitlane de Mónaco. En ese sector existe una curva que permite recortar levemente la trayectoria, transitando durante algunos metros más cerca del lado derecho de la pista antes de ingresar plenamente al carril de boxes.
Según explicó un portavoz de la FIA, el sistema comienza a medir desde el momento en que la primera rueda del monoplaza ingresa al carril rápido. Cuando los pilotos utilizan esa línea más cerrada, la distancia total recorrida cambia ligeramente y puede alterar el cálculo de la velocidad promedio dentro del pitlane.
El sistema empleado por la FIA combina bucles electrónicos instalados en el asfalto con el transpondedor oficial de cada vehículo, por lo que la velocidad se calcula a partir del tiempo empleado para recorrer una distancia determinada. Ese pequeño recorte en la trayectoria habría sido suficiente para generar diferencias mínimas que derivaron en las sanciones.
Hamilton respalda la teoría y Alpine busca una revisión
Uno de los pilotos afectados fue Lewis Hamilton, quien recibió una penalización de cinco segundos pero igualmente logró finalizar en la segunda posición. El británico se mostró sorprendido por la decisión y aseguró que en ningún momento sintió que hubiera excedido la velocidad permitida.
"El limitador se activa inmediatamente. Creo que todo tiene que ver con la trazada que tomamos al entrar al pitlane. Es la misma que utilizamos desde hace años", explicó el siete veces campeón del mundo tras la competencia.
La FIA también reveló que la dirección de carrera había advertido previamente a los equipos sobre este posible inconveniente y había recomendado utilizar una línea de ingreso más abierta para evitar problemas con la medición.
Por su parte, el director de McLaren, Andrea Stella, coincidió en que el origen de las sanciones estaría relacionado con la trayectoria elegida por los pilotos. Según explicó, esa fue la principal hipótesis que manejó el equipo tras la penalización sufrida por Oscar Piastri.
En el caso de Alpine, la situación continúa abierta. La escudería francesa solicitó el derecho de revisión de la sanción aplicada a Pierre Gasly, quien considera que la decisión le privó de la posibilidad de luchar por un lugar en el podio.
El caso también genera interés en torno a Franco Colapinto, quien fue uno de los pilotos afectados por una penalización mínima que terminó alimentando el debate sobre los límites de precisión y justicia en una categoría donde cada milésima de segundo puede cambiar el resultado de una carrera.