Fórmula 1

La explicación detrás de las sanciones: por qué Colapinto y otros pilotos fueron penalizados en Mónaco

Las sanciones por exceso de velocidad en el pitlane marcaron uno de los capítulos más polémicos del Gran Premio de Mónaco. Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly y otros pilotos fueron penalizados por diferencias mínimas respecto al límite permitido. Tras una revisión exhaustiva, la FIA descartó fallas en el sistema de medición y apuntó a una particular trazada utilizada en la entrada a boxes como la principal causa de las infracciones.