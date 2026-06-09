La competencia de las señales

TV, calidad y latencia: cómo llegará el Mundial 2026 a las pantallas

DirecTV tiene los derechos de todos los partidos, incluso en 4K (calidad de imagen superior al HD). Flow confirmó en Full HD canales TyC Sports, Telefe, la TV Pública y el propio Dsports. Disney+ y Paramount+ también emitirán partidos. Qué es la latencia y cómo afectaría al espectador.