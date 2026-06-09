Faltan dos días para el inicio del Mundial 2026 y los fanáticos alistan todo lo necesario para poder disfrutar de una experiencia única. El factor clave es la televisación y qué señales ofrecen la mejor calidad para el usuario.
TV, calidad y latencia: cómo llegará el Mundial 2026 a las pantallas
DirecTV tiene los derechos de todos los partidos, incluso en 4K (calidad de imagen superior al HD). Flow confirmó en Full HD canales TyC Sports, Telefe, la TV Pública y el propio Dsports. Disney+ y Paramount+ también emitirán partidos. Qué es la latencia y cómo afectaría al espectador.
En Argentina, como explicó El Litoral, la Copa del Mundo llegará a través de Dsports (DirecTV), Disney+, TyC Sports, Telefe y la TV Publica (que replica la señal de Dsports). Paramount+ y Flow sumaron a su paquete de ofertas, las señales de DirecTv, con lo cual las opciones son variadas.
La plataforma de Personal confirmó que emitirá en Full HD los partidos, a través de las señales Dsports, TyC Sports, TV Pública y Telefe.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
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|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
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|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
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|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
¿Partidos en 4K?
Una de las discusiones abiertas en redes sociales en las últimas semanas entre usuarios especializados en tecnología fue saber si verdaderamente los partidos llegarán en 4K a la Argentina.
Esta imagen es superadora al tradicional HD y al FULL HD. Ofrece unas dimensiones y una gama de colores de mejor calidad. También conocido como Ultra HD, este estándar para pantallas y videos ofrece una resolución de 3840 × 2160 píxeles, mientras que su predecesores apenas llegaban al 1920x1080.
En Argentina, DirecTV ofrece canales en 4K en sus sistemas vía los decos o TV box de cada empresa y los fanáticos que cuenten con TVs capaces de recepcionar UHD podrán disfrutar los partidos en esa calidad.
En el mundo del streaming, Disney+ ofrece contenidos en 4K para los suscriptores premium, al igual que Paramount+ que ya inclusó en su plataforma tres canales de Dsports.
La latencia
En tiempos en que millones de personas siguen partidos de fútbol desde distintas plataformas, no todos ven las jugadas al mismo tiempo. La tecnología utilizada para transmitir la señal puede generar diferencias de varios segundos, e incluso de decenas de segundos, entre lo que ocurre en el estadio y lo que aparece en la pantalla de cada espectador.
La opción que suele ofrecer menor retraso es la televisión abierta digital (TDT). Según los rangos observados en transmisiones deportivas, la latencia habitual se ubica entre 2,5 y 8 segundos. Al tratarse de una señal que viaja directamente desde las estaciones de televisión hacia las antenas de los usuarios, el recorrido es más corto y el tiempo de demora resulta menor.
Los servicios de cable e IPTV presentan una latencia algo superior. En estos casos, la señal se distribuye a través de las redes de los operadores, ya sea mediante cable coaxial o fibra óptica. El retraso promedio oscila entre 5 y 9 segundos, aunque puede variar según la infraestructura y la configuración de cada proveedor.
La televisión satelital también suma algunos segundos adicionales. Este sistema requiere que la señal viaje hasta un satélite y luego regrese a la antena receptora. En promedio, la demora se ubica entre 6 y 12 segundos. Aunque el trayecto espacial aporta una parte mínima del retraso, intervienen otros procesos vinculados a la producción y distribución del contenido.
En el universo del streaming existen diferencias importantes. Las plataformas que utilizan tecnologías de baja latencia, como LL-HLS o LL-DASH, lograron reducir significativamente los tiempos de espera. En estos casos, el retraso puede ubicarse entre 1,8 y 5 segundos, acercándose a la experiencia de la televisión tradicional.
La situación cambia con los servicios de streaming estándar. Plataformas que priorizan la estabilidad de la conexión y la calidad de imagen suelen trabajar con segmentos de video más extensos. Como consecuencia, la latencia puede ubicarse entre 15 y 45 segundos respecto de la acción en vivo.
Un comportamiento similar presentan las plataformas FAST (Free Ad-Supported Television), servicios gratuitos financiados con publicidad. Estos sistemas también privilegian la estabilidad y la capacidad de llegar a grandes audiencias, por lo que el retraso habitual ronda entre 15 y 45 segundos.
Más allá de la tecnología utilizada, la latencia final depende de múltiples factores. La calidad de la conexión a internet, el dispositivo empleado, la congestión de la red y la configuración de la plataforma pueden modificar los tiempos de respuesta. Por ese motivo, dos personas que observan el mismo partido desde distintos servicios pueden enterarse de un gol con varios segundos de diferencia.