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La competencia de las señales

TV, calidad y latencia: cómo llegará el Mundial 2026 a las pantallas

DirecTV tiene los derechos de todos los partidos, incluso en 4K (calidad de imagen superior al HD). Flow confirmó en Full HD canales TyC Sports, Telefe, la TV Pública y el propio Dsports. Disney+ y Paramount+ también emitirán partidos. Qué es la latencia y cómo afectaría al espectador.

Los partidos se podrán ver por distintas plataformas. El detalle de cada una.Los partidos se podrán ver por distintas plataformas. El detalle de cada una.
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Faltan dos días para el inicio del Mundial 2026 y los fanáticos alistan todo lo necesario para poder disfrutar de una experiencia única. El factor clave es la televisación y qué señales ofrecen la mejor calidad para el usuario.

En Argentina, como explicó El Litoral, la Copa del Mundo llegará a través de Dsports (DirecTV), Disney+, TyC Sports, Telefe y la TV Publica (que replica la señal de Dsports). Paramount+ y Flow sumaron a su paquete de ofertas, las señales de DirecTv, con lo cual las opciones son variadas.

La plataforma de Personal confirmó que emitirá en Full HD los partidos, a través de las señales Dsports, TyC Sports, TV Pública y Telefe.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

¿Partidos en 4K?

Una de las discusiones abiertas en redes sociales en las últimas semanas entre usuarios especializados en tecnología fue saber si verdaderamente los partidos llegarán en 4K a la Argentina.

Esta imagen es superadora al tradicional HD y al FULL HD. Ofrece unas dimensiones y una gama de colores de mejor calidad. También conocido como Ultra HD, este estándar para pantallas y videos ofrece una resolución de 3840 × 2160 píxeles, mientras que su predecesores apenas llegaban al 1920x1080.

Horarios y TV de la cita mundialista.Las pantallas del mundial.

En Argentina, DirecTV ofrece canales en 4K en sus sistemas vía los decos o TV box de cada empresa y los fanáticos que cuenten con TVs capaces de recepcionar UHD podrán disfrutar los partidos en esa calidad.

En el mundo del streaming, Disney+ ofrece contenidos en 4K para los suscriptores premium, al igual que Paramount+ que ya inclusó en su plataforma tres canales de Dsports.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

La latencia

En tiempos en que millones de personas siguen partidos de fútbol desde distintas plataformas, no todos ven las jugadas al mismo tiempo. La tecnología utilizada para transmitir la señal puede generar diferencias de varios segundos, e incluso de decenas de segundos, entre lo que ocurre en el estadio y lo que aparece en la pantalla de cada espectador.

La opción que suele ofrecer menor retraso es la televisión abierta digital (TDT). Según los rangos observados en transmisiones deportivas, la latencia habitual se ubica entre 2,5 y 8 segundos. Al tratarse de una señal que viaja directamente desde las estaciones de televisión hacia las antenas de los usuarios, el recorrido es más corto y el tiempo de demora resulta menor.

Los servicios de cable e IPTV presentan una latencia algo superior. En estos casos, la señal se distribuye a través de las redes de los operadores, ya sea mediante cable coaxial o fibra óptica. El retraso promedio oscila entre 5 y 9 segundos, aunque puede variar según la infraestructura y la configuración de cada proveedor.

Mirá tambiénHorarios y TV: qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la madrugada de Argentina

La televisión satelital también suma algunos segundos adicionales. Este sistema requiere que la señal viaje hasta un satélite y luego regrese a la antena receptora. En promedio, la demora se ubica entre 6 y 12 segundos. Aunque el trayecto espacial aporta una parte mínima del retraso, intervienen otros procesos vinculados a la producción y distribución del contenido.

En el universo del streaming existen diferencias importantes. Las plataformas que utilizan tecnologías de baja latencia, como LL-HLS o LL-DASH, lograron reducir significativamente los tiempos de espera. En estos casos, el retraso puede ubicarse entre 1,8 y 5 segundos, acercándose a la experiencia de la televisión tradicional.

La situación cambia con los servicios de streaming estándar. Plataformas que priorizan la estabilidad de la conexión y la calidad de imagen suelen trabajar con segmentos de video más extensos. Como consecuencia, la latencia puede ubicarse entre 15 y 45 segundos respecto de la acción en vivo.

Mirá tambiénQué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026

Un comportamiento similar presentan las plataformas FAST (Free Ad-Supported Television), servicios gratuitos financiados con publicidad. Estos sistemas también privilegian la estabilidad y la capacidad de llegar a grandes audiencias, por lo que el retraso habitual ronda entre 15 y 45 segundos.

May 25, 2026; Toronto, ON, CAN; FIFA World Cup is displayed during the FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola at Nathan Phillips Square. Mandatory Credit: Kevin Sousa-Imagn ImagesLa preciada Copa se pone en juego. Reuters.

Más allá de la tecnología utilizada, la latencia final depende de múltiples factores. La calidad de la conexión a internet, el dispositivo empleado, la congestión de la red y la configuración de la plataforma pueden modificar los tiempos de respuesta. Por ese motivo, dos personas que observan el mismo partido desde distintos servicios pueden enterarse de un gol con varios segundos de diferencia.

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