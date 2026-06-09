#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Para tener en cuenta

Horarios y TV: qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la madrugada de Argentina

La diferencia horaria con algunas sedes del Mundial 2026 obligará a los fanáticos argentinos a seguir varios encuentros en plena madrugada. La grilla completa.

Paraguay será uno de los equipos que jugará de madrugada. Reuters.Paraguay será uno de los equipos que jugará de madrugada. Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ofrecerá partidos a toda hora para los espectadores argentinos. Debido a la distribución geográfica de las sedes y a las diferencias horarias con algunos estados norteamericanos, varios encuentros de la fase de grupos se jugarán cuando en Argentina ya sea medianoche o incluso la una de la madrugada.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Si bien la mayor atención estará puesta en el recorrido de la Selección Argentina, el nuevo formato del torneo, que contará con 48 equipos, permitirá disfrutar de una gran cantidad de partidos durante prácticamente todo el día. Entre ellos aparecen varios cruces que se disputarán en horarios poco habituales para el público local.

La programación incluye partidos con selecciones tradicionales y otras que buscarán convertirse en una de las revelaciones del certamen. En algunos casos, incluso, se trata de países que regresan a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia o que intentarán avanzar por primera vez a una instancia decisiva.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Duelos atractivos para los más futboleros

El primer encuentro programado en horario de madrugada para Argentina será el que protagonizarán Australia y Turquía. Ambos seleccionados buscarán comenzar con una victoria una fase de grupos que promete ser muy disputada.

Otro de los partidos que despierta expectativa es Austria frente a Jordania. Los europeos llegan con la intención de recuperar protagonismo en la escena internacional, mientras que los jordanos afrontan una participación histórica que genera ilusión entre sus hinchas.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

También sobresale el choque entre Turquía y Paraguay. El conjunto sudamericano intentará hacerse fuerte ante un rival de larga tradición europea en un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

Japón y Túnez animarán otro de los duelos destacados. Los asiáticos llegan respaldados por sus buenas actuaciones en las últimas ediciones mundialistas, mientras que los africanos buscarán ratificar su crecimiento y pelear por un lugar en la siguiente ronda.

Mirá tambiénQué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026

El cronograma de los partidos nocturnos

Los encuentros programados en horarios de madrugada para Argentina durante la fase de grupos son los siguientes:

Australia-Turquía, domingo 14/06 a la 01:00.

Austria-Jordania, miércoles 17/06 a la 01:00.

Turquía-Paraguay, sábado 20/06 a las 00:00.

Túnez-Japón, domingo 21/06 a la 01:00.

Jordania-Argelia, martes 23/06 a las 00:00.

Egipto-Irán, sábado 27/06 a las 00:00.

Nueva Zelanda-Bélgica, sábado 27/06 a las 00:00.

La última fecha de la fase de grupos concentrará buena parte de la tensión. Egipto e Irán podrían llegar con posibilidades concretas de avanzar de ronda, mientras que Bélgica buscará confirmar su favoritismo frente a Nueva Zelanda en otro de los encuentros programados para la medianoche argentina.

Jun 3, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; A general view of the FIFA World Cup Trophy on display during the FIFA World Cup Trophy Tour at American Dream. Mandatory Credit: Caean Couto-Imagn ImagesEl preciado trofeo. Reuters.

Con más equipos, más partidos y una agenda extendida a lo largo de todo el día, el Mundial 2026 promete convertirse en una verdadera maratón futbolera. Para muchos hinchas argentinos, el café y las ojeras también serán protagonistas durante las semanas que dure la competencia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Horarios y TV

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro