La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ofrecerá partidos a toda hora para los espectadores argentinos. Debido a la distribución geográfica de las sedes y a las diferencias horarias con algunos estados norteamericanos, varios encuentros de la fase de grupos se jugarán cuando en Argentina ya sea medianoche o incluso la una de la madrugada.
Horarios y TV: qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en la madrugada de Argentina
La diferencia horaria con algunas sedes del Mundial 2026 obligará a los fanáticos argentinos a seguir varios encuentros en plena madrugada. La grilla completa.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Si bien la mayor atención estará puesta en el recorrido de la Selección Argentina, el nuevo formato del torneo, que contará con 48 equipos, permitirá disfrutar de una gran cantidad de partidos durante prácticamente todo el día. Entre ellos aparecen varios cruces que se disputarán en horarios poco habituales para el público local.
La programación incluye partidos con selecciones tradicionales y otras que buscarán convertirse en una de las revelaciones del certamen. En algunos casos, incluso, se trata de países que regresan a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia o que intentarán avanzar por primera vez a una instancia decisiva.
Duelos atractivos para los más futboleros
El primer encuentro programado en horario de madrugada para Argentina será el que protagonizarán Australia y Turquía. Ambos seleccionados buscarán comenzar con una victoria una fase de grupos que promete ser muy disputada.
Otro de los partidos que despierta expectativa es Austria frente a Jordania. Los europeos llegan con la intención de recuperar protagonismo en la escena internacional, mientras que los jordanos afrontan una participación histórica que genera ilusión entre sus hinchas.
También sobresale el choque entre Turquía y Paraguay. El conjunto sudamericano intentará hacerse fuerte ante un rival de larga tradición europea en un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.
Japón y Túnez animarán otro de los duelos destacados. Los asiáticos llegan respaldados por sus buenas actuaciones en las últimas ediciones mundialistas, mientras que los africanos buscarán ratificar su crecimiento y pelear por un lugar en la siguiente ronda.
El cronograma de los partidos nocturnos
Los encuentros programados en horarios de madrugada para Argentina durante la fase de grupos son los siguientes:
Australia-Turquía, domingo 14/06 a la 01:00.
Austria-Jordania, miércoles 17/06 a la 01:00.
Turquía-Paraguay, sábado 20/06 a las 00:00.
Túnez-Japón, domingo 21/06 a la 01:00.
Jordania-Argelia, martes 23/06 a las 00:00.
Egipto-Irán, sábado 27/06 a las 00:00.
Nueva Zelanda-Bélgica, sábado 27/06 a las 00:00.
La última fecha de la fase de grupos concentrará buena parte de la tensión. Egipto e Irán podrían llegar con posibilidades concretas de avanzar de ronda, mientras que Bélgica buscará confirmar su favoritismo frente a Nueva Zelanda en otro de los encuentros programados para la medianoche argentina.
Con más equipos, más partidos y una agenda extendida a lo largo de todo el día, el Mundial 2026 promete convertirse en una verdadera maratón futbolera. Para muchos hinchas argentinos, el café y las ojeras también serán protagonistas durante las semanas que dure la competencia.