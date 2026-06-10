La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria frente a Islandia. Este martes 9 de junio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 en el último amistoso antes del comienzo de la Copa del Mundo.
Qué récord rompió Lionel Messi en el triunfo de Argentina ante Islandia
La Pulga sumó una nueva marca histórica a los 38 años, luego de convertir en el último amistoso del seleccionado nacional en la previa de la Copa del Mundo y ampliar su legado con la camiseta albiceleste.
Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Lionel Messi, quien volvió a destacarse con la camiseta albiceleste al convertir uno de los goles del encuentro y sumar una nueva marca histórica a su carrera.
El récord
Con el tanto anotado ante el seleccionado europeo, Messi se transformó en el futbolista de mayor edad en marcar un gol con la Selección argentina.
El rosarino alcanzó este registro a los 38 años, 11 meses y 14 días, superando así una marca que permanecía vigente desde hace décadas y que pertenecía a Ángel Labruna.
El histórico delantero argentino había convertido su último gol con la camiseta nacional el 22 de septiembre de 1957, cuando tenía 38 años, 9 meses y 8 días. De esta manera, el capitán albiceleste volvió a escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino.
El resto del top
Tras el amistoso frente a Islandia, Messi encabeza el listado de futbolistas más longevos en marcar para la Selección argentina.
- Lionel Messi: 38 años, 11 meses y 14 días.
- Ángel Labruna: 38 años, 9 meses y 8 días.
- Nicolás Otamendi: 38 años, 1 mes y 20 días.
- Martín Palermo: 36 años, 7 meses y 15 días.
- Ángel Di María: 36 años, 3 meses y 27 días.
Además, el capitán argentino continúa siendo el máximo goleador histórico de la Selección, ampliando su legado con cada presentación.
Los récords que buscará en el Mundial
El Mundial 2026 podría representar un nuevo escenario de logros para Lionel Messi. La Pulga cumplirá 39 años durante la competencia y disputará el sexto Mundial de su carrera, una marca que compartirá con Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa.
Entre los récords que podría alcanzar en el torneo aparecen varios hitos individuales:
Máximo goleador de la historia de los Mundiales: el récord le pertenece al alemán Miroslav Klose, quien cerró su carrera mundialista con 16 goles. Actualmente, Messi acumula 13 tantos en Copas del Mundo.
Máximo asistidor en Mundiales: la marca histórica es de Pelé, con 10 asistencias. El capitán argentino llega con ocho y tendrá la posibilidad de acercarse o igualarla.
Más partidos disputados en Mundiales: Messi ya lidera esta estadística con 26 encuentros jugados y podrá ampliar el registro si suma más presencias durante la próxima Copa del Mundo.
Más minutos jugados en la Copa del Mundo: el rosarino también buscará reforzar su récord de 2300 minutos disputados en Mundiales.
Más finales del mundo disputadas: en caso de alcanzar nuevamente el partido decisivo, Messi llegaría a tres finales mundialistas. Una cifra que compartiría con figuras históricas como Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.