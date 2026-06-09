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Guido Rodríguez se perfila como reemplazante de Balerdi en la Selección

El volante campeón del mundo aparece como el principal candidato para ocupar el lugar del defensor, aunque Scaloni esperará hasta último momento antes de tomar la decisión final.

Rodríguez fue campeón en Qatar 2022.Rodríguez fue campeón en Qatar 2022.
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Guido Rodríguez se perfila como el principal candidato para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, luego de que el defensor fuera desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

El mediocampista del Valencia, campeón del mundo en Qatar 2022, corre con ventaja sobre otros nombres que también están en consideración, aunque la decisión todavía no fue oficializada por el entrenador Lionel Scaloni.

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El director técnico aguardará el amistoso de esta noche frente a Islandia para terminar de evaluar el estado físico del plantel y recién después definirá quién se sumará a la concentración argentina en Kansas City.

Si bien en un primer momento parecía lógico que el reemplazante fuera otro defensor central, el cuerpo técnico entiende que la zaga está cubierta con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo como en la cueva.

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina Training - Florida International University, Miami, Florida, United States - July 11, 2024 Argentina's Guido Rodriguez during training REUTERS/Agustin MarcarianEl volante no juega en la Selección desde la Copa América 2024.

En ese escenario, Rodríguez ganó terreno porque Leandro Paredes todavía se recupera de un desgarro y el plantel no cuenta con otro volante central natural de características similares, más allá de las variantes que Scaloni pueda utilizar en esa zona.

El ex River, Betis y West Ham no integra una convocatoria de la Selección desde septiembre de 2024, aunque se mantiene en actividad y viene de recuperar protagonismo en Valencia, donde logró continuidad durante el cierre de la temporada.

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Además de Rodríguez, los otros futbolistas que aparecen en la pelea son Máximo Perrone y Emiliano Buendía, aunque ambos parten por detrás del mediocampista nacido en Sáenz Peña.

Scaloni ya había anticipado que la resolución no pasará del miércoles, por lo que en las próximas horas se conocerá finalmente quién ocupará el lugar vacante que dejó Balerdi en la nómina mundialista.

(240904) -- EZEIZA, 4 septiembre, 2024 (Xinhua) -- (De izq. a der.) Imagen del 3 de septiembre de 2024 de los jugadores de la selección argentina de fútbol, Leandro Paredes, Cristian Romero, Guido Rodríguez y Paulo Dybala reaccionando durante una sesión de entrenamiento en el predio de la Asociación Argentina de Fútbol, en la ciudad de Ezeiza, Argentina. El seleccionado argentino de fútbol se entrenó el martes con vistas al partido del jueves próximo ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ra) (da)Rodríguez gana terreno por la lesión de Paredes.
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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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