Guido Rodríguez se perfila como el principal candidato para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, luego de que el defensor fuera desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.
Guido Rodríguez se perfila como reemplazante de Balerdi en la Selección
El volante campeón del mundo aparece como el principal candidato para ocupar el lugar del defensor, aunque Scaloni esperará hasta último momento antes de tomar la decisión final.
El mediocampista del Valencia, campeón del mundo en Qatar 2022, corre con ventaja sobre otros nombres que también están en consideración, aunque la decisión todavía no fue oficializada por el entrenador Lionel Scaloni.
El director técnico aguardará el amistoso de esta noche frente a Islandia para terminar de evaluar el estado físico del plantel y recién después definirá quién se sumará a la concentración argentina en Kansas City.
Si bien en un primer momento parecía lógico que el reemplazante fuera otro defensor central, el cuerpo técnico entiende que la zaga está cubierta con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo como en la cueva.
En ese escenario, Rodríguez ganó terreno porque Leandro Paredes todavía se recupera de un desgarro y el plantel no cuenta con otro volante central natural de características similares, más allá de las variantes que Scaloni pueda utilizar en esa zona.
El ex River, Betis y West Ham no integra una convocatoria de la Selección desde septiembre de 2024, aunque se mantiene en actividad y viene de recuperar protagonismo en Valencia, donde logró continuidad durante el cierre de la temporada.
Además de Rodríguez, los otros futbolistas que aparecen en la pelea son Máximo Perrone y Emiliano Buendía, aunque ambos parten por detrás del mediocampista nacido en Sáenz Peña.
Scaloni ya había anticipado que la resolución no pasará del miércoles, por lo que en las próximas horas se conocerá finalmente quién ocupará el lugar vacante que dejó Balerdi en la nómina mundialista.