Una intensa lluvia encendió las alarmas en Auburn, Alabama, a pocas horas del amistoso entre la Selección argentina e Islandia, último ensayo del equipo de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial de 2026.
Se inunda Auburn a horas del amistoso entre Argentina e Islandia y crecen las dudas por el partido
Una fuerte tormenta afecta la zona del Jordan-Hare Stadium, donde la Selección cerrará su preparación antes del Mundial. El pronóstico indica que la intensidad podría bajar cerca del horario del encuentro.
El partido está previsto para este martes desde las 22, hora argentina, en el Jordan-Hare Stadium. Sin embargo, distintos videos y fotos difundidos desde el lugar muestran sectores del estadio con acumulación de agua por la tormenta que afecta a la zona.
El campo, bajo observación
La caída de agua comenzó varias horas antes del encuentro y generó preocupación en la previa del partido que marcará el cierre de la preparación argentina.
De acuerdo con reportes meteorológicos, Auburn se encuentra bajo tormentas eléctricas y el condado de Lee tiene vigente una advertencia por inundaciones repentinas hasta las 19.45, hora local. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que ya cayeron entre 50 y 75 milímetros de lluvia en la zona.
Por ahora, no hubo una comunicación oficial sobre una eventual suspensión o demora del amistoso.
La intensidad podría bajar antes del inicio
La expectativa de la organización pasa por la evolución del clima durante las próximas horas.
Según las primeras estimaciones, la tormenta podría perder intensidad cerca del horario del partido, aunque el estado del campo de juego será determinante para cualquier decisión.
El Jordan-Hare Stadium, tradicional escenario del fútbol americano universitario, iba a recibir su primer partido de fútbol con un marco especial por la presencia de la actual campeona del mundo.
Última prueba para Scaloni
Argentina llega a este amistoso luego del triunfo 2-0 ante Honduras en Texas y con Lionel Messi nuevamente disponible para sumar minutos.
Scaloni también debe definir después del encuentro quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista definitiva para la Copa del Mundo.
El debut mundialista será el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City.