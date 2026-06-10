Un 3 a 0 inapelable ante Islandia

Argentina y una abundancia de juego y goles que nos permite ilusionarnos

Argentina ganó con autoridad ante Islandia, sin dejar dudas y sin traicionar un estilo de juego que no abandona. Messi jugó casi 25 minutos e hizo un gol, volvió Montiel y jugaron bien Giay y Barco. El martes arranca la hora de la verdad, pero los síntomas son muy buenos.