Selección uruguaya

Canobbio vive el sueño mundialista: "Estoy muy emocionado de poder vestir esta camiseta"

El delantero de Fluminense, que se perfila como una de las alternativas importantes en el esquema de Marcelo Bielsa, habló con la prensa antes de abordar el vuelo y no ocultó la emoción que le genera representar a su país en la máxima cita del fútbol mundial.