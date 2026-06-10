La cuenta regresiva para el debut de Brasil en la Copa Mundial 2026 ya está en marcha y el entrenador Carlo Ancelotti continúa ajustando las últimas piezas de un equipo que buscará comenzar con el pie derecho su camino en la máxima cita del fútbol internacional.
Ancelotti mantiene incógnitas en Brasil a días del debut mundialista ante Marruecos
A pocos días del encuentro frente a Marruecos, el técnico italiano parece tener cada vez más definido el esquema ofensivo, aunque todavía mantiene algunas dudas importantes en la última línea, especialmente en los laterales.
A pocos días del encuentro frente a Marruecos, el técnico italiano parece tener cada vez más definido el esquema ofensivo, aunque todavía mantiene algunas dudas importantes en la última línea, especialmente en los laterales.
Matheus Cunha gana terreno en el ataque
Una de las principales novedades surgidas de los últimos entrenamientos tiene como protagonista a Matheus Cunha. El delantero del Wolverhampton Wanderers se perfila como una de las variantes elegidas para integrar el equipo titular tras haber dejado una buena imagen en el reciente amistoso ante Egipto.
Su ingreso desde el banco aportó movilidad, intensidad y presencia ofensiva, aspectos que fueron especialmente valorados por el cuerpo técnico. Estas actuaciones le permitieron ganar terreno en la consideración de Ancelotti y posicionarse como uno de los candidatos a acompañar a las principales figuras del ataque brasileño.
El entrenador considera que las características del atacante pueden aportar dinamismo y profundidad frente a una selección marroquí que se caracteriza por su solidez defensiva y su capacidad para reducir espacios.
Las dudas están en los laterales
Mientras el panorama en ofensiva parece aclararse, la situación es diferente en la defensa. Durante los últimos entrenamientos, Ancelotti probó distintas alternativas en ambos costados de la última línea sin brindar señales definitivas sobre quiénes serán los elegidos para el debut.
Por el sector derecho, las opciones pasan por Danilo y Roger Ibáñez, mientras que por la banda izquierda compiten Alex Sandro y Douglas Santos.
La decisión no es menor, ya que el entrenador deberá optar entre futbolistas con mayor vocación ofensiva o jugadores que ofrecen un perfil más equilibrado para afrontar un partido que se anticipa exigente desde lo táctico.
La experiencia puede inclinar la balanza
Dentro de la delegación brasileña consideran que la experiencia internacional podría convertirse en un factor decisivo a la hora de definir la alineación.
En ese sentido, Danilo y Alex Sandro cuentan con la ventaja de haber sido titulares en anteriores competencias mundialistas y acumulan una importante trayectoria con la camiseta de Brasil, un aspecto que podría pesar en la elección final de Ancelotti.
Sin embargo, el entrenador italiano suele tomarse el mayor tiempo posible antes de confirmar sus formaciones, por lo que no se descartan cambios de último momento en función de la evolución física de los jugadores y de los detalles estratégicos que pretenda implementar para el estreno.
Por ahora, la única certeza es que Brasil continúa afinando su puesta a punto con la intención de iniciar su participación en el Mundial 2026 mostrando una versión sólida y competitiva, acorde a las expectativas que siempre genera uno de los máximos candidatos al título.