El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan regresó a Mogadiscio en medio de una emotiva bienvenida luego de haber sido deportado de Estados Unidos cuando se preparaba para debutar en el Mundial. Lejos de pasar inadvertido, su llegada al país estuvo marcada por muestras de afecto, reconocimiento y apoyo popular.
Video: Somalia recibió como un héroe al árbitro que fue deportado antes del Mundial
Tras el frustrado debut mundialista, Omar Abdulkadir Artan regresó a Mogadiscio entre muestras de apoyo, mensajes de respaldo y el reconocimiento de cientos de personas que lo esperaron en el aeropuerto.
Decenas de personas se reunieron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde para recibirlo. Entre aficionados, periodistas y representantes de distintos sectores, el juez deportivo fue homenajeado con flores y una gran bandera de Somalia que llevó sobre sus hombros, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El episodio ocurrió días después de que las autoridades migratorias estadounidenses le impidieran el ingreso al país, frustrando su participación en el torneo internacional.
“No me voy a desanimar”
Pese al revés sufrido, Artan se mostró optimista y aseguró que continuará trabajando para cumplir sus objetivos deportivos. En declaraciones a la televisión pública somalí, dejó en claro que no piensa abandonar sus aspiraciones.
“No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, afirmó.
El árbitro iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo, un hecho histórico para su país. Sin embargo, sostuvo que este obstáculo no modificará sus planes y lanzó una promesa de cara al futuro: “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”.
El respaldo en Somalia
La situación generó una fuerte repercusión en Somalia, donde funcionarios del Gobierno salieron a respaldar públicamente al árbitro.
El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, consideró que Artan “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y remarcó que este episodio no frenará su crecimiento profesional.
En la misma línea, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su apoyo y manifestó su deseo de que el árbitro logre consolidarse como uno de los mejores del mundo.
Además, el Gobierno somalí calificó lo ocurrido como un hecho “lamentable” e informó que inició gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a las autoridades estadounidenses como a la FIFA.
Por qué no pudo ingresar al país
El incidente se produjo el pasado 6 de junio, cuando Artan aterrizó en Miami procedente de Estambul. Según explicaron desde el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el árbitro fue considerado “inadmisible” luego de detectarse inconvenientes durante el proceso de verificación de antecedentes.
La situación generó sorpresa, especialmente porque Artan había sido distinguido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), reconocimiento que consolidó su carrera dentro del arbitraje internacional.
Su debut mundialista estaba previsto para el torneo que comenzará este jueves y se disputará hasta el 19 de julio entre Estados Unidos, México y Canadá.