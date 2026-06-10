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Video: Somalia recibió como un héroe al árbitro que fue deportado antes del Mundial

Tras el frustrado debut mundialista, Omar Abdulkadir Artan regresó a Mogadiscio entre muestras de apoyo, mensajes de respaldo y el reconocimiento de cientos de personas que lo esperaron en el aeropuerto.

El árbitro somalí deportado de EE.UU. prometió: “Haré historia”.El árbitro somalí deportado de EE.UU. prometió: “Haré historia”.
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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan regresó a Mogadiscio en medio de una emotiva bienvenida luego de haber sido deportado de Estados Unidos cuando se preparaba para debutar en el Mundial. Lejos de pasar inadvertido, su llegada al país estuvo marcada por muestras de afecto, reconocimiento y apoyo popular.

Decenas de personas se reunieron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde para recibirlo. Entre aficionados, periodistas y representantes de distintos sectores, el juez deportivo fue homenajeado con flores y una gran bandera de Somalia que llevó sobre sus hombros, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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El episodio ocurrió días después de que las autoridades migratorias estadounidenses le impidieran el ingreso al país, frustrando su participación en el torneo internacional.

“No me voy a desanimar”

Pese al revés sufrido, Artan se mostró optimista y aseguró que continuará trabajando para cumplir sus objetivos deportivos. En declaraciones a la televisión pública somalí, dejó en claro que no piensa abandonar sus aspiraciones.

“No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, afirmó.

El árbitro iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo, un hecho histórico para su país. Sin embargo, sostuvo que este obstáculo no modificará sus planes y lanzó una promesa de cara al futuro: “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”.

El respaldo en Somalia

La situación generó una fuerte repercusión en Somalia, donde funcionarios del Gobierno salieron a respaldar públicamente al árbitro.

El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, consideró que Artan “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y remarcó que este episodio no frenará su crecimiento profesional.

Somali referee Omar Abdulkadir Artan, who had been expected to officiate at matches during the 2026 FIFA World Cup but was denied entry to the United States, is received as he arrives at the Aden Abdulle Osman International Airport in Mogadishu, Somalia June 10, 2026. REUTERS/Feisal Omar TPX IMAGES OF THE DAYOmar Artan regresó a Somalia tras ser deportado y tuvo un emotivo recibimiento.

En la misma línea, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su apoyo y manifestó su deseo de que el árbitro logre consolidarse como uno de los mejores del mundo.

Además, el Gobierno somalí calificó lo ocurrido como un hecho “lamentable” e informó que inició gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a las autoridades estadounidenses como a la FIFA.

Por qué no pudo ingresar al país

El incidente se produjo el pasado 6 de junio, cuando Artan aterrizó en Miami procedente de Estambul. Según explicaron desde el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el árbitro fue considerado “inadmisible” luego de detectarse inconvenientes durante el proceso de verificación de antecedentes.

People gather to receive Somali referee Omar Abdulkadir Artan, who had been expected to officiate at matches during the 2026 FIFA World Cup but was denied entry to the United States, as he arrives at the Aden Abdulle Osman International Airport in Mogadishu, Somalia June 10, 2026. REUTERS/Feisal OmarEl árbitro que no pudo debutar en el Mundial volvió a su país entre aplausos.

La situación generó sorpresa, especialmente porque Artan había sido distinguido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), reconocimiento que consolidó su carrera dentro del arbitraje internacional.

Su debut mundialista estaba previsto para el torneo que comenzará este jueves y se disputará hasta el 19 de julio entre Estados Unidos, México y Canadá.

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