El viernes 11 a las 16

Facundo Tello será el árbitro principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina

El árbitro oriundo de Bahía Blanca será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial en suelo canadiense. Su designación se dio este lunes junto a los cuatro primeros juegos del torneo. El brasileño Sampaio dirige el partido inaugural entre México y Sudáfrica.