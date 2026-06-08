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El viernes 11 a las 16

Facundo Tello será el árbitro principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina

El árbitro oriundo de Bahía Blanca será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial en suelo canadiense. Su designación se dio este lunes junto a los cuatro primeros juegos del torneo. El brasileño Sampaio dirige el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Facundo Tello dirigirá su segundo campeonato mundial.Facundo Tello dirigirá su segundo campeonato mundial.
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FIFA dio a conocer este lunes las ternas arbitrales para los primeros cuatro partidos de entre los 104 que le darán forma a la 23° Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los protagonistas en el campo de juego estará Facundo Tello, que será el referí principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina.

El bahiense 44 años, que ya estuvo presente en Qatar 2022, vuelve a representar al fútbol argentino en la gran cita de selecciones. Tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo inaugural entre los "Canucks" y los balcánicos a jugarse este viernes 12 de junio a las 16 horas (hora argentina) en el BMO Field de Toronto.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group H - Real Madrid v Al Hilal - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 18, 2025 Referee Facundo Tello is pictured wearing the referee camera REUTERS/Hannah MckayEl bahiense dirigió en el Mundial de Clubes 2024.

Tello no será el único rioplatense en el cotejo, ya que Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade se desempeñarán como asistente 1 y 2 respectivamente en el reducto canadiense. Del mismo modo, Hernán Mastrángelo estará al frente del VAR.

El resto de la terna lo completan Khalid Alturais y Mohammed Alabakry de Arabia Saudita en las posiciones de cuarto árbitro y de árbitro asistente de reserva, mientras que el uruguayo Antonio García será el asistente VAR y la nicaragüense Tatiana Guzmán la soporte VAR.

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Un brasileño para el debut

En lo que respecta a los otros tres juegos con árbitros ya confirmados, el brasileño Wilton Sampaio quedó al frente del primer partido de todo el torneo el día 11 de junio en México-Sudáfrica. El egipcio Amin Mohamed estará como árbitro principal en Corea del Sur-República Checa en Guadalajara y el neerlandés Danny Makkelie hará lo propio en Estados Unidos-Paraguay en Los Ángeles.

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Los partidos en Copas del Mundo que dirigió Facundo Tello

- 24 de noviembre de 2022: Suiza 1-0 Camerún (Fase de Grupos).

- 2 de diciembre de 2022 (como cuarto árbitro): Corea del Sur 2-1 Portugal (Fase de Grupos).

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Internacional v Bahia - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - May 28, 2025 Referee Facundo Tello during the match REUTERS/Diego VaraTello estará acompañado por sus compatriotas Belatti y Chade.

- 10 de diciembre de 2022: Marruecos 1-0 Portugal (4tos. de Final).

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