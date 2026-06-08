FIFA dio a conocer este lunes las ternas arbitrales para los primeros cuatro partidos de entre los 104 que le darán forma a la 23° Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los protagonistas en el campo de juego estará Facundo Tello, que será el referí principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina.
Facundo Tello será el árbitro principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina
El árbitro oriundo de Bahía Blanca será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial en suelo canadiense. Su designación se dio este lunes junto a los cuatro primeros juegos del torneo. El brasileño Sampaio dirige el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
El bahiense 44 años, que ya estuvo presente en Qatar 2022, vuelve a representar al fútbol argentino en la gran cita de selecciones. Tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo inaugural entre los "Canucks" y los balcánicos a jugarse este viernes 12 de junio a las 16 horas (hora argentina) en el BMO Field de Toronto.
Tello no será el único rioplatense en el cotejo, ya que Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade se desempeñarán como asistente 1 y 2 respectivamente en el reducto canadiense. Del mismo modo, Hernán Mastrángelo estará al frente del VAR.
El resto de la terna lo completan Khalid Alturais y Mohammed Alabakry de Arabia Saudita en las posiciones de cuarto árbitro y de árbitro asistente de reserva, mientras que el uruguayo Antonio García será el asistente VAR y la nicaragüense Tatiana Guzmán la soporte VAR.
Un brasileño para el debut
En lo que respecta a los otros tres juegos con árbitros ya confirmados, el brasileño Wilton Sampaio quedó al frente del primer partido de todo el torneo el día 11 de junio en México-Sudáfrica. El egipcio Amin Mohamed estará como árbitro principal en Corea del Sur-República Checa en Guadalajara y el neerlandés Danny Makkelie hará lo propio en Estados Unidos-Paraguay en Los Ángeles.
Los partidos en Copas del Mundo que dirigió Facundo Tello
- 24 de noviembre de 2022: Suiza 1-0 Camerún (Fase de Grupos).
- 2 de diciembre de 2022 (como cuarto árbitro): Corea del Sur 2-1 Portugal (Fase de Grupos).
- 10 de diciembre de 2022: Marruecos 1-0 Portugal (4tos. de Final).