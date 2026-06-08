Francia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una actuación convincente ante su público. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en Lille y se despidió de los amistosos con una de sus figuras en estado de gracia.
Francia goleó con un triplete de Olise y Países Bajos dejó dudas antes del debut en la Copa del Mundo
Los franceses vencieron 3-1 a Irlanda del Norte en Lille gracias a una gran actuación del delantero del Bayern Múnich. Los neerlandeses ganaron 2-1 ante Uzbekistán con más dificultades de las esperadas.
Michael Olise fue el gran protagonista de la noche al convertir los tres goles del conjunto galo, que llegará a la Copa del Mundo con el objetivo de conquistar su tercera estrella.
Olise se quedó con todos los aplausos
El encuentro se disputó en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Lille y tuvo como figura excluyente al atacante del Bayern Múnich.
El primer gol llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Olise aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar la pelota a la red con el arquero ya vencido.
Apenas comenzado el complemento volvió a aparecer. Esta vez capturó un despeje defectuoso de la defensa rival y sacó una potente volea de zurda desde fuera del área para ampliar la ventaja francesa.
Con el partido prácticamente definido, el delantero completó su triplete con una jugada individual desde el sector derecho. Tras perfilarse hacia el centro, colocó un remate preciso junto al segundo palo para establecer el 3-1 definitivo.
Mbappé tuvo ocasiones, pero no marcó
Kylian Mbappé también fue una de las principales atracciones de la noche y generó varias oportunidades de peligro.
El capitán francés dispuso de situaciones claras y llegó a convertir un tanto que posteriormente fue invalidado por posición adelantada.
Aunque no logró anotarse en el marcador, participó activamente de las acciones ofensivas y mostró una buena conexión con los futbolistas que integran el ataque francés.
Irlanda del Norte consiguió descontar a los 63 minutos por intermedio del mediocampista Patrick Kelly, pero nunca logró comprometer seriamente el resultado.
Países Bajos ganó sin convencer
En otro de los amistosos destacados de la jornada, Países Bajos derrotó 2-1 a Uzbekistán en su último ensayo antes del inicio del Mundial.
El conjunto neerlandés se apoyó en la jerarquía de Cody Gakpo, autor de los dos goles del encuentro y principal responsable de la victoria.
Sin embargo, el rendimiento colectivo dejó algunas dudas entre los observadores y el cuerpo técnico, especialmente por los problemas defensivos y la dificultad para controlar varios pasajes del partido.
La selección naranja llegará a la Copa del Mundo con interrogantes abiertos, pese a haber cumplido con el objetivo de cerrar la preparación con un triunfo.