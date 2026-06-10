(Enviado Especial a Estados Unidos)
“¿Lo mejor de la selección?, que ganó después de haber ganado y eso es bueno”
Uno de los caudillos de la selección que ganó la copa del mundo hace 40 años en México no dudó en elogiar al equipo de Scaloni: “Nosotros, en el ’86, llegamos sin jugar bien; pero estos chicos, los de Scaloni, juegan bien”
Las pantallas de TV acercaban las imágenes del partido en Alabama. La selección argentina se floreaba y le ganaba con claridad y comodidad a Islandia. El “Cabezón” Ruggeri, invitado por la empresa organizadora del evento en Ocean Drive, “relojeaba” el partido, se sacaba fotos con todos, hablaba con los representantes de los distintos países (entre ellos el cónsul argentino, Marcelo Gilardoni) y también se daba el tiempo para charlar con El Litoral.
Ruggeri no dudó, hace un tiempo, en marcar diferencias entre este equipo de Scaloni y el que él protagonizó en México con Maradona. No solo dijo que “este es el ciclo más brillante de la historia”, sino que agregó que “sin dudas, el argentino es el mejor seleccionado del mundo. Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, entran y no te regalan nada. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre. Se matan”, repitió el “Cabezón” en varias oportunidades.
Y hay mucho de cierto en sus declaraciones, porque uno observa que cuando un equipo funciona y hay una idea de juego, el que entra no tiene muchos problemas en acoplarse. Le pasó al sancarlino Giay, por ejemplo, solo por nombrar a uno de los tantos que Scaloni hizo debutar en estos últimos tiempos y cuyos nombres, seguramente, serán protagonistas en los tiempos futuros de la selección. Con o sin Scaloni.
Y lo otro, es que este equipo sigue teniendo hambre de gloria. Por eso, se “comió” las Eliminatorias. Por eso también fue campeón de la Copa América en este país hace dos años. Sin brillar, pero campeón al fin. Y por eso viene con la misma pretensión a este Mundial, porque cuando el técnico decidió, ante Islandia, los ingresos de los consagrados del plantel, caso Messi, De Paul, el Cuti Romero, MacAllister y Enzo Fernández, por nombrar algunos, lo hicieron como si fuera un partido oficial, por los puntos y de un Mundial. Nada de amistosos. “Cuchillo entre los dientes” y a jugar.
Volvamos a Ruggeri y su charla con El Litoral:
-¿Cómo ves al equipo, Oscar?
-Tengo buenas sensaciones porque los veo bien a los chicos, a pesar de las lesiones. Creo que se van a recuperar todos y llegaremos bien al debut de la semana que viene. Y eso es lo importante.
-¿Qué comparaciones hacés con lo que ustedes vivieron en el ’90, cuando fueron a defender el título a Italia como estamos defendiéndolo ahora en Estados Unidos?
-Bueno, con relación al ’90, el panorama es parecido. Nosotros a Italia fuimos con varios jugadores que no estábamos bien, algunos con lesiones que condicionaron. Respecto del ’86, llegamos sin jugar bien, pero estos chicos llegan bien. Y ya ganaron después de haber ganado. Y eso es muy bueno.
-¿Candidatos?
-España, Francia, Portugal, nosotros… No creo que se mueva mucho más de ahí.
-¿Ves clima de Mundial en Estados Unidos?
-Los argentinos se lo vamos a aportar a ese clima, si es que algo falta, porque al hincha argentino no se le puede pedir más nada. Llena los estadios, alienta, los banderazos son impresionantes. ¿Qué más le podemos pedir al hincha?