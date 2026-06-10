Oscar Ruggeri con El Litoral en Miami

“¿Lo mejor de la selección?, que ganó después de haber ganado y eso es bueno”

Uno de los caudillos de la selección que ganó la copa del mundo hace 40 años en México no dudó en elogiar al equipo de Scaloni: “Nosotros, en el ’86, llegamos sin jugar bien; pero estos chicos, los de Scaloni, juegan bien”