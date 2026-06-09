No es sencillo, mucho más en los tiempos que se viven, que un medio del interior tenga la posibilidad de enviar periodista y fotógrafo a una copa del mundo. Y mucho más si ambos lo hacen acreditados por Fifa, teniendo en cuenta la enorme demanda que se origina cada vez que se juega un torneo de esta naturaleza, el máximo que se puede organizar a nivel mundial.
El Litoral y esa forma centenaria de estar siempre en el lugar de los hechos
Ya con la acreditación de Fifa, El Litoral tiene desde hace varios días a un periodista y un fotógrafo para la cobertura del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En su centenaria existencia (este año cumpliremos 108 desde la fundación, aquel 7 de agosto de 1918), El Litoral se ha esmerado por cumplir con sus seguidores, desafiando coyunturas y tratando de brindar el mejor producto, algo que se hizo carne en cada uno de los que a través del tiempo fueron convirtiendo, a esta empresa, en líder total de la región.
Enrique Cruz, cubriendo su sexto mundial (es el periodista de la ciudad que más coberturas hizo de este evento) y Fernando Nicola con su enorme trabajo adaptado a los tiempos modernos que se viven, con un despliegue desde lo visual que seguramente capta a cada instante la atención de quienes siguen al multimedios más influyente de la región, ya están desde hace varios días en Estados Unidos acompañando a los campeones del mundo en la defensa del título.
Ambos recibieron, este martes, la correspondiente acreditación que otorga Fifa en el imponente Hard Rock de Miami, y así podemos expresar el orgullo que sentimos por estar otra vez presentes en un Mundial, en un esfuerzo empresarial muy grande de El Litoral en el que nadie queda al margen desde el punto de vista periodístico, técnico, comercial y gerencial, más el fundamental apoyo publicitario para que esta “aventura” se pueda materializar y así brindarle a lectores, seguidores y televidentes, el mejor trabajo y una mirada santafesina desde el lugar de los hechos. Así ha sido El Litoral, en sus 108 años de existencia, siguiendo la pasión de los santafesinos. En este caso con la celeste y blanca que tanto nos moviliza y emociona a todos.